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« Pas de Sinner, pas d’Alcaraz, Djokovic aux orties, Zverev, Jodar et Mensik sortis, l’oc­ca­sion est trop belle pour Arthur Fils », s’en­thou­siasme Benoît Maylin

Par
Baptiste Mulatier
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Tombeur d’Alex de Minaur (8e mondial) en huitièmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati, où les sept premiers mondiaux sont forfait ou éliminés (Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Felix Auger‐Aliassime, Novak Djokovic, Ben Shelton et Daniil Medvedev), Arthur Fils a forcé­ment un gros coup à jouer. 

Beaucoup d’ob­ser­va­teurs, dont le jour­na­liste Benoît Maylin, consi­dère que le Français a une occa­sion en or d’aller cher­cher un premier titre dans cette caté­gorie de tournoi. 

« Prions… Pas de Sinner, pas d’Alcaraz, Djoko aux orties, Zverev, Jodar et Mensik sortis hier, 1 seul vain­queur de Masters 1000 encore en course avec Fritz… l’occasion est trop belle. Même s’il reste du sérieux. Donc prions encore », a écrit l’édi­to­ria­liste sur le réseau social X. 

Pour une place dans le dernier carré, le 21e joueur mondial affron­tera l’Argentin Thiago Agustin Tirante (50e), qui a notam­ment battu Novak Djokovic au deuxième tour. 

Publié le jeudi 20 août 2026 à 17:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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