Tombeur d’Alex de Minaur (8e mondial) en huitièmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati, où les sept premiers mondiaux sont forfait ou éliminés (Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Felix Auger‐Aliassime, Novak Djokovic, Ben Shelton et Daniil Medvedev), Arthur Fils a forcé­ment un gros coup à jouer.

Beaucoup d’ob­ser­va­teurs, dont le jour­na­liste Benoît Maylin, consi­dère que le Français a une occa­sion en or d’aller cher­cher un premier titre dans cette caté­gorie de tournoi.

« Prions… Pas de Sinner, pas d’Alcaraz, Djoko aux orties, Zverev, Jodar et Mensik sortis hier, 1 seul vain­queur de Masters 1000 encore en course avec Fritz… l’occasion est trop belle. Même s’il reste du sérieux. Donc prions encore », a écrit l’édi­to­ria­liste sur le réseau social X.

Prions… Pas de Sinner, pas d’Alcaraz, Djoko aux orties, Zverev, Jodar et Mensik sortis hier, 1 seul vain­queur de M1000 encore en course avec Fritz… l’occasion est trop belle.

Même s’il reste du sérieux.

Donc prions encore.

🙏🏼⬇️ https://t.co/xtoCpApmZb — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) August 20, 2026

Pour une place dans le dernier carré, le 21e joueur mondial affron­tera l’Argentin Thiago Agustin Tirante (50e), qui a notam­ment battu Novak Djokovic au deuxième tour.