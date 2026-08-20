Tombeur d’Alex de Minaur (8e mondial) en huitièmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati, où les sept premiers mondiaux sont forfait ou éliminés (Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Felix Auger‐Aliassime, Novak Djokovic, Ben Shelton et Daniil Medvedev), Arthur Fils a forcément un gros coup à jouer.
Beaucoup d’observateurs, dont le journaliste Benoît Maylin, considère que le Français a une occasion en or d’aller chercher un premier titre dans cette catégorie de tournoi.
« Prions… Pas de Sinner, pas d’Alcaraz, Djoko aux orties, Zverev, Jodar et Mensik sortis hier, 1 seul vainqueur de Masters 1000 encore en course avec Fritz… l’occasion est trop belle. Même s’il reste du sérieux. Donc prions encore », a écrit l’éditorialiste sur le réseau social X.
Prions… Pas de Sinner, pas d’Alcaraz, Djoko aux orties, Zverev, Jodar et Mensik sortis hier, 1 seul vainqueur de M1000 encore en course avec Fritz… l’occasion est trop belle.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) August 20, 2026
Même s’il reste du sérieux.
Donc prions encore.
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Pour une place dans le dernier carré, le 21e joueur mondial affrontera l’Argentin Thiago Agustin Tirante (50e), qui a notamment battu Novak Djokovic au deuxième tour.
Publié le jeudi 20 août 2026 à 17:28