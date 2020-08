Guido Pella, 35ème joueur mondial, a enfin eu l’autorisation de s’entraîner. Mais dans des conditions assez…strictes. « Ils m’ont permis de m’entraîner, je sors de l’habitation. Je dois sortir avec ces lunettes de protection, la jugulaire, les gants et 300 millions de choses en plus plus, mais bon…J’espère que cela nous aidera à arriver un peu mieux au tournoi au-delà de tout ce qui s’est passé cette semaine », a affirmé Guido Pella sur ses réseaux sociaux.

Rappelons que le joueur avait été exclu du tournoi ATP de Cincinnati après que son préparateur physique, Juan Manuel Galvan, ait été testé postif au Covid-19. La raison de la colère de Guido Pella, c’est que le test s’est finalement révélé négatif. « On dirait que Juan n’a jamais contracté le virus. Vous pouvez imaginer comment je me sens… », avait regretté Guido Pella. Pas la meilleure préparation pour l’US Open…