Au sommet de l’ATP depuis l’issue de Roland‐Garros 2024, Jannik Sinner pourrait bien voir son règne prendre fin prochainement. Tout cela, peu importe le résultat de la finale de ce lundi au Masters 1000 de Cincinnati, l’opposant à son dauphin Carlos Alcaraz.
Le calcul est simple, si l’Espagnol venait à remporter l’US Open, il récupérerait le trône du tennis mondial. Une place qu’il n’a plus occupée depuis le 10 septembre 2023.
Indipendentemente da come andrà la finale di domani sera contro Sinner, se Alcaraz dovesse vincere lo US Open tornerebbe al n. 1 del mondo dopo New York 🏆 pic.twitter.com/ngy4MgtzZY— Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) August 17, 2025
Carlitos a une belle fenêtre de tir pour chiper la place de numéro un mondial à son rival italien, tenant du titre à Flushing Meadows. D’ailleurs, le quintuple champion en Grand Chelem n’a pas caché son ambition de revenir au sommet avant la fin de la saison.
Publié le lundi 18 août 2025 à 17:08