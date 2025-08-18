AccueilATPATP - CincinnatiPour détrôner Sinner, Alcaraz sait ce qu'il lui reste à faire
Au sommet de l’ATP depuis l’issue de Roland‐Garros 2024, Jannik Sinner pour­rait bien voir son règne prendre fin prochai­ne­ment. Tout cela, peu importe le résultat de la finale de ce lundi au Masters 1000 de Cincinnati, l’op­po­sant à son dauphin Carlos Alcaraz.

Le calcul est simple, si l’Espagnol venait à remporter l’US Open, il récu­pé­re­rait le trône du tennis mondial. Une place qu’il n’a plus occupée depuis le 10 septembre 2023.

Carlitos a une belle fenêtre de tir pour chiper la place de numéro un mondial à son rival italien, tenant du titre à Flushing Meadows. D’ailleurs, le quin­tuple cham­pion en Grand Chelem n’a pas caché son ambi­tion de revenir au sommet avant la fin de la saison.

