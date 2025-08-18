Au sommet de l’ATP depuis l’issue de Roland‐Garros 2024, Jannik Sinner pour­rait bien voir son règne prendre fin prochai­ne­ment. Tout cela, peu importe le résultat de la finale de ce lundi au Masters 1000 de Cincinnati, l’op­po­sant à son dauphin Carlos Alcaraz.

Le calcul est simple, si l’Espagnol venait à remporter l’US Open, il récu­pé­re­rait le trône du tennis mondial. Une place qu’il n’a plus occupée depuis le 10 septembre 2023.

Indipendentemente da come andrà la finale di domani sera contro Sinner, se Alcaraz dovesse vincere lo US Open torne­rebbe al n. 1 del mondo dopo New York 🏆 pic.twitter.com/ngy4MgtzZY — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) August 17, 2025

Carlitos a une belle fenêtre de tir pour chiper la place de numéro un mondial à son rival italien, tenant du titre à Flushing Meadows. D’ailleurs, le quin­tuple cham­pion en Grand Chelem n’a pas caché son ambi­tion de revenir au sommet avant la fin de la saison.