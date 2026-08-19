S’il a remporté à Bastad en juillet le 18e titre de sa carrière, Andrey Rublev vit une année très compli­quée dans les grands tournois.

Battu par Nuno Borges (47e mondial) dès le troi­sième tour du Masters 1000 de Cincinnati (6−3, 6–4), alors qu’il était quart de fina­liste l’an dernier, le Russe va perdre des points précieux et quitter le top 20 pour la première fois depuis janvier 2020.

Shang shining bright 🌟



Jerry saves FIVE match points for a first Top 20 win of 2026, over Rublev 7–5 4–6 7–6 !@Junchengshang05 #NBO26 pic.twitter.com/2duzKa6Pso — Tennis TV (@TennisTV) August 4, 2026

Il s’agis­sait de la troi­sième plus longue série active dans le top 20 après Novak Djokovic et Daniil Medvedev.

With today’s loss Andrey Rublev will exit Top 20 in the rankings for the first time since early January 2020.

His was the third longest « active » conti­nuous stay in Top 20 after Novak Djokovic (since 16 July 2018) and Daniil Medvedev (since 22 October 2018). — Oleg S. (@AnnaK_4ever) August 18, 2026

Un coup dur pour Andrey Rublev à 28 ans.