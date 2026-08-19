Accueil ATP ATP - Cincinnati

Pour Rublev, une défaite aux lourdes conséquences

Par
Baptiste Mulatier
-
39

S’il a remporté à Bastad en juillet le 18e titre de sa carrière, Andrey Rublev vit une année très compli­quée dans les grands tournois. 

Battu par Nuno Borges (47e mondial) dès le troi­sième tour du Masters 1000 de Cincinnati (6−3, 6–4), alors qu’il était quart de fina­liste l’an dernier, le Russe va perdre des points précieux et quitter le top 20 pour la première fois depuis janvier 2020. 

Il s’agis­sait de la troi­sième plus longue série active dans le top 20 après Novak Djokovic et Daniil Medvedev. 

Un coup dur pour Andrey Rublev à 28 ans. 

Publié le mercredi 19 août 2026 à 10:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥