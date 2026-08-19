S’il a remporté à Bastad en juillet le 18e titre de sa carrière, Andrey Rublev vit une année très compliquée dans les grands tournois.
Battu par Nuno Borges (47e mondial) dès le troisième tour du Masters 1000 de Cincinnati (6−3, 6–4), alors qu’il était quart de finaliste l’an dernier, le Russe va perdre des points précieux et quitter le top 20 pour la première fois depuis janvier 2020.
Shang shining bright 🌟— Tennis TV (@TennisTV) August 4, 2026
Jerry saves FIVE match points for a first Top 20 win of 2026, over Rublev 7–5 4–6 7–6 !@Junchengshang05 #NBO26 pic.twitter.com/2duzKa6Pso
Il s’agissait de la troisième plus longue série active dans le top 20 après Novak Djokovic et Daniil Medvedev.
With today’s loss Andrey Rublev will exit Top 20 in the rankings for the first time since early January 2020.— Oleg S. (@AnnaK_4ever) August 18, 2026
His was the third longest « active » continuous stay in Top 20 after Novak Djokovic (since 16 July 2018) and Daniil Medvedev (since 22 October 2018).
Un coup dur pour Andrey Rublev à 28 ans.
Publié le mercredi 19 août 2026 à 10:28