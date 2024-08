Jannik Sinner joue aujourd’hui son premier match au Masters 1000 de Cincinnati, et défiera l’Américain Alex Michelsen, qui est sorti des quali­fi­ca­tions et a éliminé Tallon Griekspoor pour se donner l’op­por­tu­nité de jouer face au N°1 mondial.

A seule­ment 19 ans, Michelsen réalise une année promet­teuse, et a hâte d’af­fronter Jannik Sinner afin de voir à quel niveau il se situe par rapport à l’Italien.

Il a un peu parlé du jeu de Sinner en inter­view, expli­quant que rien n’avait beau­coup changé par rapport à la première fois qu’il l’a vu jouer lors des ATP Next Gen Finals.

« Il a gagné Next Gen et je me suis dit : ‘Oh, ce gars frappe comme un dingue », a déclaré Michelsen.’ Je suis sûr qu’il fera la même chose contre moi, il frap­pera comme un dingue. Je ne pense pas que son jeu ait beau­coup changé. Je pense qu’il est devenu beau­coup plus fort, beau­coup plus rapide et beau­coup plus en forme. Je pense qu’il a changé certaines choses. Son service s’est amélioré, et peut‐être son coup droit s’est amélioré un peu, mais sa façon de jouer est restée la même. Ce sera amusant. J’espère que le public me soutiendra parce que je suis Américain. »