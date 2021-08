Rentré dans le tableau de l’US Open grâce au forfait de Stan The Man, Andy Murray a un souci en moins.

L’autre bonne nouvelle, mais l’on s’y atten­dait, l’Ecossais a reçu une wild card pour le Masters1000 de Cincinnati.

La vraie ques­tion est main­te­nant de savoir quel niveau va pouvoir nous proposer Andy d’au­tant que les condi­tions de jeu sont souvent très diffi­ciles dans l’Ohio.

Le petit avan­tage est que les matchs se déroulent en deux sets gagnants à l’in­verse de l’US Open.

On sait qu’Andy aime plus que tout la compé­ti­tion et malgré sa volonté toujours aussi intense il a vrai­ment du mal face à des joueurs confirmés du circuit comme cela a été le cas face à Shapovalov à Wimbledon.

Espérons donc que le tirage au sort va lui permettre de prendre un peu confiance et surtout qu’il va l’épar­gner d’un premier tour assassin car son palmarès mérite mieux qu’une fin de carrière sans éclats.