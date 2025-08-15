Issu des qualifications et dans le dernier carré du Masters 1000 de Cincinnati, le parcours de Térence Atmane force le respect. À l’issue du tournoi, le Français fera son entrée dans le top 100.
Après les éloges de Brad Gilbert, comparant le 136e joueur mondial à Henri Leconte, c’est au tour de Benoît Maylin dans l’émission Sans Filet de Winamax, de saluer le parcours du Nordiste.
« Atmane me bluffe complètement sur cet enchaînement incroyable de matchs, il en est à 7 victoires d’affilée. Il bat Fritz et Rune, deux top 10, en gardant son calme comme si c’était sa dixième demi‐finale de Masters 1000. »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) August 15, 2025
« Térence Atmane me bluffe sur cet enchaînement incroyable de matchs. C’est un gars qui ne l’a jamais fait sur le circuit ATP, la cour des grands. Il en est quand même à sept victoires d’affilée. Il sort des qualifications, il bat Cobolli, qui était quand même déjà un client. Le Fonseca bon ok d’accord, il a « tout donné ». Fritz… Ah oui, carrément Taylor Fritz, le finaliste de l’US Open, quatrième mondiale. Deuxième top 10, la Rune, ça ne va pas passer. Bam ! Ce n’est même pas le côté, j’ai une crispation ou j’hésite ou je sais pas quoi faire. T’as l’impression que c’est sa dixième demi‐finale en Masters 1000. Qu’on n’arrête pas de nous dire qu’avec ce HPI, le mec est complètement brassé par les émotions, que tout ça va se mélanger, qu’il a du mal à garder sa concentration. Je vois un mec sur un cours d’un calme absolue, qui sait exactement ce qu’il doit faire et qui est en train de montrer que Fritz ou Rune, rien à foutre. Je te les essors les mecs et je suis en demi‐finale d’un tournoi qui s’appelle Cincinnati à une semaine de l’US Open. Bien évidemment qu’on se met à rêver ».
Publié le vendredi 15 août 2025 à 19:45