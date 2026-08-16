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Rafael Jodar, après la polé­mique avec Shapovalov : « Sincèrement, c’est une situa­tion que je ne peux pas contrôler »

Par
Baptiste Mulatier
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« L’ATP ne peut pas fermer les yeux sur quelque chose qui se produit à tous les matchs et, comme par hasard, toujours lorsqu’il est en train de perdre »lâchait récem­ment la jour­na­liste brési­lienne Marcela Linhares à propos du problème de lacets de Rafael Jodar.

Le sujet commence en effet à devenir sensible puisque Rafael Jodar a une nouvelle fois cassé ses lacets face à Denis Shapovalov, encore dans un moment parti­cu­liè­re­ment impor­tant du troi­sième set, au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati.

Finalement battu (7−5, 4–6, 7–5) alors qu’il menait 5–1 dans le troi­sième set, le Canadien a demandé une expli­ca­tion à son adver­saire au moment de la poignée de main.

Le jeune espa­gnol de 19 ans, déjà 11e mondial, s’est lui défendu en confé­rence de presse. 

« C’est une situa­tion que je ne peux pas contrôler, sincè­re­ment. Mes lacets se sont cassés et j’ai eu besoin d’un peu de temps. Je vais essayer d’avoir des lacets prêts pour le prochain match ou d’autres chaus­sures, afin de réduire le temps d’arrêt au cas où cela m’arriverait à nouveau », a déclaré le nouveau phéno­mène du circuit dans des propos relayés par Punto de Break.

Publié le dimanche 16 août 2026 à 10:57

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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