« L’ATP ne peut pas fermer les yeux sur quelque chose qui se produit à tous les matchs et, comme par hasard, toujours lorsqu’il est en train de perdre », lâchait récem­ment la jour­na­liste brési­lienne Marcela Linhares à propos du problème de lacets de Rafael Jodar.

Le sujet commence en effet à devenir sensible puisque Rafael Jodar a une nouvelle fois cassé ses lacets face à Denis Shapovalov, encore dans un moment parti­cu­liè­re­ment impor­tant du troi­sième set, au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati.

Finalement battu (7−5, 4–6, 7–5) alors qu’il menait 5–1 dans le troi­sième set, le Canadien a demandé une expli­ca­tion à son adver­saire au moment de la poignée de main.

Le jeune espa­gnol de 19 ans, déjà 11e mondial, s’est lui défendu en confé­rence de presse.

« C’est une situa­tion que je ne peux pas contrôler, sincè­re­ment. Mes lacets se sont cassés et j’ai eu besoin d’un peu de temps. Je vais essayer d’avoir des lacets prêts pour le prochain match ou d’autres chaus­sures, afin de réduire le temps d’arrêt au cas où cela m’arriverait à nouveau », a déclaré le nouveau phéno­mène du circuit dans des propos relayés par Punto de Break.