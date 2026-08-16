« L’ATP ne peut pas fermer les yeux sur quelque chose qui se produit à tous les matchs et, comme par hasard, toujours lorsqu’il est en train de perdre », lâchait récemment la journaliste brésilienne Marcela Linhares à propos du problème de lacets de Rafael Jodar.
Le sujet commence en effet à devenir sensible puisque Rafael Jodar a une nouvelle fois cassé ses lacets face à Denis Shapovalov, encore dans un moment particulièrement important du troisième set, au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati.
Finalement battu (7−5, 4–6, 7–5) alors qu’il menait 5–1 dans le troisième set, le Canadien a demandé une explication à son adversaire au moment de la poignée de main.
Le jeune espagnol de 19 ans, déjà 11e mondial, s’est lui défendu en conférence de presse.
« C’est une situation que je ne peux pas contrôler, sincèrement. Mes lacets se sont cassés et j’ai eu besoin d’un peu de temps. Je vais essayer d’avoir des lacets prêts pour le prochain match ou d’autres chaussures, afin de réduire le temps d’arrêt au cas où cela m’arriverait à nouveau », a déclaré le nouveau phénomène du circuit dans des propos relayés par Punto de Break.
Publié le dimanche 16 août 2026 à 10:57