A chaque match, on se demande si tel joueur peut faire tomber Novak Djokovic, invaincu en 2020. Roberto Bautista Agut était très proche de le faire ce vendredi. C’est au tour de Milos Raonic en finale ce samedi, à 19h, heure française, d’essayer.

La finale ne devrait pas ressembler au précédant match pour le Serbe. Plutôt que de s’enfoncer dans des rallyes, voués à être perdus face à Novak, Milos devrait miser sur son gros service et sur des gros retours. Il voudra attaquer la balle pour écourter.

Le Canadien a déjà une stratégie. « Je devrai trouver le moyen de mettre des premières balles en jeu. Je mets beaucoup de pression sur les joueurs avec mon service. Je dois les faire jouer et je dois les faire penser sur leur service. Si je donne trop d’occasions, ça me complique la tâche et ça leur enlève la pression que j’essaie de construire avec mon service », a-t-il expliqué en conférence de presse.

Le service du Canadien est craint. « Il a un service énorme. Il joue bien, il est confiant. Nous espérons une bonne finale », assure Djokovic.

Les deux hommes se sont affrontés dix fois. Dix victoires pour Djokovic. Il reste le plus dur à Raonic, tombeur de Stefanos Tsitsipas ce vendredi, pour soulever le trophée de Cincinnati.