Pour la première fois en plus de quatre ans, Milos Raonic a atteint la finale d’un Masters 1000. Le Canadien de 29 ans, qui pointe au 30e rang de l’ATP, affrontera Novak Djokovic contre lequel il présente un bilan de 10 défaites en dix confrontations.

Mais cela ne l’effraie pas, il veut croire en ses chances : « Ce serait incroyable de l’emporter, je veux vraiment atteindre à nouveau des sommets, et cela en fait partie. C’est pour cela que je travaille si fort. J’ai des objectifs vraiment clairs et spécifiques et j’espère pouvoir franchir cette étape demain » a déclaré le géant Milos.

Il est vrai que depuis le début du tournoi, le Canadien affiche une vraie sélénite sur le court : « Je me sens vraiment bien avec mon jeu. Pendant la trêve, j’ai pris le temps de m’entraîner, de faire les choses de la bonne façon et d’atteindre un niveau que je n’avais jamais atteint auparavant au point de vue de mon tennis et de ma santé. J’espère que ça va continuer de payer. »