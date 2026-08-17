Arthur Rinderknech retrou­vait le cadet des frères Cerundolo pour son entrée en lice à Cincinnati.

Le Français partait favori dans ce match, qui s’est fina­le­ment trans­formé en véri­table mara­thon sous un soleil de plomb. Des condi­tions éprou­vantes qui ont sans doute fini par jouer sur les nerfs de l’Alsacien, habi­tuel­le­ment plutôt calme sur un court.

En effet, à 3–4, balle de 4–4 dans le troi­sième set, et après déjà plus de trois heures de jeu, Arthur Rinderknech a complè­te­ment craqué face à un spec­ta­teur parti­cu­liè­re­ment bruyant qui encou­ra­geait son adver­saire. Agacé, le Français est allé se placer juste devant lui pour lui « crier » à son tour dans les oreilles.

Malheureusement pour lui, cet épisode n’a pas permis d’inverser la tendance. Rinderknech a fina­le­ment fini par s’incliner 6–4, 6–7, 6–7 après 3h34 d’une immense bataille, faisant sans doute la joie de son « deuxième adver­saire » du soir.