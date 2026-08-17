Arthur Rinderknech retrouvait le cadet des frères Cerundolo pour son entrée en lice à Cincinnati.
Le Français partait favori dans ce match, qui s’est finalement transformé en véritable marathon sous un soleil de plomb. Des conditions éprouvantes qui ont sans doute fini par jouer sur les nerfs de l’Alsacien, habituellement plutôt calme sur un court.
En effet, à 3–4, balle de 4–4 dans le troisième set, et après déjà plus de trois heures de jeu, Arthur Rinderknech a complètement craqué face à un spectateur particulièrement bruyant qui encourageait son adversaire. Agacé, le Français est allé se placer juste devant lui pour lui « crier » à son tour dans les oreilles.
Malheureusement pour lui, cet épisode n’a pas permis d’inverser la tendance. Rinderknech a finalement fini par s’incliner 6–4, 6–7, 6–7 après 3h34 d’une immense bataille, faisant sans doute la joie de son « deuxième adversaire » du soir.
Publié le lundi 17 août 2026 à 08:11