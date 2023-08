Après la retraite de Federer et les bles­sures de Nadal, tous le monde pensait que Djokovic n’au­rait plus de riva­lités… Et puis Carlos Alcaraz est arrivé. Le jeune espa­gnol de 20 ans a créé une nouvelle riva­lité convain­cante dans le sport. C’est a ce sujet que la consul­tante Laura Robson s’est confiée pour Tennis365 :

« Vous pensez aux riva­lités que nous avons eu la chance d’avoir ; Rafa ne serait pas Rafa sans Federer et Djokovic. Donc, pour Alcaraz, pousser Djokovic est génial et on a l’im­pres­sion qu’il va pouvoir trouver quelques vitesses supplé­men­taires si néces­saire. Ensuite, vous conduisez tout le monde avec vous. Les plus jeunes comme Rune et Sinner, cela les obli­gera égale­ment à améliorer leurs jeux. »