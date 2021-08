La pause toilette de Stefanos Tsitsipas pour se changer à la fin du 1er set contre Alexander Zverev fait grand bruit. Il faut dire que l’Allemand l’a direc­te­ment accusé d’aller échanger des SMS avec son père, aussi son coach. Andy Roddick clai­re­ment va dans le sens de Zverev, en esti­mant que « les preuves ne sont pas bonnes pour Tsitsipas ».

« Venons‐en aux faits avant de nous prononcer. Il a des anté­cé­dents d’in­frac­tions avec son père : c’est factuel. Et là, alors que Zverev a fait ses accu­sa­tions en direct devant la caméra, disant « il lui envoie des SMS, il lui envoie des SMS », la caméra montre le père de Tsitsipas, et il est litté­ra­le­ment comme ça, en train d’écrire avec son télé­phone. La chose la plus impor­tante est peut‐être qu’il revient de la pause toilette et change complè­te­ment de tactique. Il n’a pas fait un seul service‐volée pendant tout le premier set, et dans le premier jeu du deuxième set, il sert et volleye trois, quatre fois de suite », a constaté pour Tennis Channel l’Américain, qui enfonce donc le Grec, sans avoir de preuves irré­fu­tables non plus. Chacun se fera son avis…