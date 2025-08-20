L’ancien champion américain qui est devenu l’un des plus « virulents » commentateurs du tour a régi au sujet de l’attitude de Carlos Alcaraz après l’abandon de Jannik Sinner. Pour lui, il s’agit tout simplement d’une faute professionnelle, rien que ça !
« La seule erreur que Carlos a commise cette semaine a été de se rapprocher de Sinner alors que nous soupçonnions que ce dernier ne se sentait pas bien. Si j’étais son entraîneur, je lui dirais de s’éloigner ! Ne reste pas à côté de lui. Ne va pas voir s’il va bien. Évite les photos. Ne t’approche pas de lui. Carlos, éloigne‐toi de lui s’il est malade ! »
