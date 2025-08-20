L’ancien cham­pion améri­cain qui est devenu l’un des plus « viru­lents » commen­ta­teurs du tour a régi au sujet de l’at­ti­tude de Carlos Alcaraz après l’abandon de Jannik Sinner. Pour lui, il s’agit tout simple­ment d’une faute profes­sion­nelle, rien que ça !

« La seule erreur que Carlos a commise cette semaine a été de se rappro­cher de Sinner alors que nous soup­çon­nions que ce dernier ne se sentait pas bien. Si j’étais son entraî­neur, je lui dirais de s’éloi­gner ! Ne reste pas à côté de lui. Ne va pas voir s’il va bien. Évite les photos. Ne t’ap­proche pas de lui. Carlos, éloigne‐toi de lui s’il est malade ! »