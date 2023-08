Une enquête menée par Research Without Barriers sur le tennis amateur améri­cain fait beau­coup parler ces derniers jours. 71% des personnes inter­ro­gées pensent pouvoir gagner un jeu contre un joueur profes­sionnel, 82% d’entre elles étant âgées de 18 à 24 ans. Et ce n’est pas tout : près de la moitié (47%) des amateurs de plus de 55 ans pense pouvoir gagner un jeu contre un professionnel.

Interrogé à ce sujet sur le plateau de Tennis Channel, Andy Roddick a exprimé son étonnement.

« J’ai joué contre le cham­pion intra‐muros de l’uni­ver­sité de l’Ohio en 2005 ou 2006 parce que le gars écri­vait un livre sur ce qui serait néces­saire pour riva­liser avec un pro, et je l’ai battu avec une poêle à frire ! Et ce n’est pas comme si j’étais le plus talen­tueux. Si vous jouez dans votre club et que vous n’avez pas joué en divi­sion 1, vous ne pouvez pas gagner un jeu contre Novak Djokovic, arrêtez ! Je suis assis ici à 40 ans, j’ai remporté 32 titres sur le circuit, et je ne peux plus gagner un jeu contre Novak Djokovic en ce moment, et vous non plus ! »