Le consul­tant star de Tennis Channel, Andy Roddick, a déclaré qu’il ne fallait pas s’in­quiéter pour le physique de Carlos Alcaraz même si Novak Djokovic, 36 ans, a fini par prendre le dessus en finale du Masters 1000 de Cincinnati.

« Novak ne connais­sait pas son corps en détail à 20 ans. On cher­chait toujours à faire durer les échanges : à l’époque, ce que je faisais face à Novak serait aujourd’hui consi­déré comme une mission suicide. Il faut laisser à Carlos le temps de connaître son corps à 100%. J’ai changé des choses au milieu de ma carrière, l’ali­men­ta­tion peut faire la diffé­rence, mais c’est un processus d’es­sais et d’er­reurs. Il ne faut pas trop criti­quer Carlos : c’était un match extrê­me­ment physique et il sortait d’un long match en trois sets hier, ainsi que la veille et l’avant‐veille », a analysé l’ex‐numéro 1 mondial.