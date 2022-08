Roger‐Vasselin (sur Kyrgios, qui l’a battu deux fois récemment en double) : « Il fait moins de bêtises en dehors, il a une meilleure hygiène de vie tous les jours, tranquille avec sa petite amie le soir, sans tentations extérieures »

Battu deux fois consé­cu­ti­ve­ment en double il y a quelques semaines avec Nicolas Mahut par Nick Kyrgios (à Atlanta avec Thanasi Kokkinakis et à Washington avec Jack Sock); Édouard Roger‐Vasselin a remarqué une évolu­tion certaine chez l’Australien. Dans des propos accordés à L’Equipe, il évoque la prise de conscience évidente du récent fina­liste de Wimbledon.

« On sent qu’il veut profon­dé­ment réussir quelque chose. Pas juste un one‐shot. Et j’ai l’im­pres­sion qu’il est beau­coup plus stable. Il fait moins de bêtises en dehors, il a une meilleure hygiène de vie tous les jours, tran­quille avec sa petite amie le soir, sans tenta­tions exté­rieures. Il a pris aussi un kiné avec qui il travaille régu­liè­re­ment et ça se traduit sur le court. Il enchaîne sans pépins. Il y a un travail derrière évident, même si on ne le voit pas en salle de gym. Sans travail, il aurait explosé. Il le fait dans son coin. Mais je l’ai vu s’en­traîner 1h30 à Atlanta un matin avant notre double du soir. On sentait qu’il était motivé. Il y a quelques années, s’il n’avait eu qu’un double programmé dans la journée, il serait arrivé au stade cinq minutes avant…»