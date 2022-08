Lorsqu’un jour­na­liste de Tennis TV a demandé à Andrey Rublev comment on récu­pé­rait physi­que­ment et menta­le­ment pour enchaîner deux Masters 1000 en deux semaines comme c’est le cas avec le Canada et Cincinnati, le Russe a livré une réponse amusante.

« Mec, j’ai perdu au 1er tour, je n’ai pas besoin de récu­pérer ! Peut‐être menta­le­ment seule­ment, mais tu as essayé d’être gentil », s’est amusé le 8e mondial, battu en deux sets par Daniel Evans dès son entrée en lice la semaine dernière à Montréal.

Il a l’oc­ca­sion d’ou­blier ce faux pas en battant Fabio Fognini ce mercredi dans l’Ohio pour une place en huitièmes de finale.

Andrey doit se rassurer.