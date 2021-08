Andrey Rublev n’a rien pu faire face à un Alexander Zverev impres­sion­nant. Mais le Russe était parti­cu­liè­re­ment fier d’avoir disputé cette finale, face à son ami qu’il connaît depuis de très nombreuses années. Rublev et Zverev s’ima­gi­naient s’af­fronter en finale d’un grand tournoi lors­qu’ils seraient grands…

« Nous avons grandi ensemble. C’est incroyable de se dire qu’on a grandi ensemble, et nous jouons ici une finale de Masters 1000. On en a tous les deux rêvé et aujourd’hui nous vivons notre rêve. C’est un senti­ment incroyable », a avoué le 7e joueur mondial lors de la remise des trophées.

Magnifique.

