ATP - Cincinnati

Rublev prend sa revanche : « Dans ce match, j’ai au moins joué. Lorsque nous nous sommes rencon­trés à Washington, j’étais négatif, j’ai simple­ment fait acte de présence »

Surclassé par le très promet­teur Learner Tien à Washington (7−5, 6–3), Andrey Rublev avait l’oc­ca­sion de se venger lors de son entrée en lice au Masters 1000 de Cincinnati. Opération réus­site pour le Russe qui a pris le meilleur sur son cadet (7−6, 6–3).

Après sa perfor­mance, le fina­liste 2021 du tournoi a affiché sa satisfaction. 

« Dans ce match, j’ai au moins joué. Lorsque nous nous sommes rencon­trés à Washington, j’ai eu plein d’oc­ca­sions que je n’ai pas su saisir, lais­sant mes émotions prendre le dessus. J’ai bafouillé tout le deuxième set, j’étais négatif, j’ai simple­ment fait acte de présence, pour ainsi dire. Et j’ai compris que si je voulais gagner aujourd’hui, je devais jouer et que j’au­rais certai­ne­ment des occa­sions. Et j’ai simple­ment commencé à jouer », a commenté le onzième joueur mondial, dans des propos rapportés par Championat.

Publié le lundi 11 août 2025 à 13:44

