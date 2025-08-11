Surclassé par le très prometteur Learner Tien à Washington (7−5, 6–3), Andrey Rublev avait l’occasion de se venger lors de son entrée en lice au Masters 1000 de Cincinnati. Opération réussite pour le Russe qui a pris le meilleur sur son cadet (7−6, 6–3).
Après sa performance, le finaliste 2021 du tournoi a affiché sa satisfaction.
« Dans ce match, j’ai au moins joué. Lorsque nous nous sommes rencontrés à Washington, j’ai eu plein d’occasions que je n’ai pas su saisir, laissant mes émotions prendre le dessus. J’ai bafouillé tout le deuxième set, j’étais négatif, j’ai simplement fait acte de présence, pour ainsi dire. Et j’ai compris que si je voulais gagner aujourd’hui, je devais jouer et que j’aurais certainement des occasions. Et j’ai simplement commencé à jouer », a commenté le onzième joueur mondial, dans des propos rapportés par Championat.
Publié le lundi 11 août 2025 à 13:44