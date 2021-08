En confé­rence de press, Andrey Rublev, étrillé par son ami Sascha, a essayé forcé­ment de positiver.

Il est vrai que le Russe est sur une bonne série avec sa médaille d’or en double, sa première victoire face à Medvedev et cette finale en Masters 1000.

« Je me sentais très bien pour cette finale. La clé mais j’aurai du être plus attentif, a été les débuts de chaque manche où Alexander a tout de suite pris le dessus. après c’est très dur de revenir surtout contre un joueur comme Sascha qui sert très bien ces derniers temps. C’est le type de joueur qui lors­qu’il est devant se sent plus libéré, tente plus. Malgré cette défaite, je vais arriver à New‐York très motivé. Je cher­chais des résul­tats de ce type pour croire à nouveau que je peux faire de grandes choses. J’ai battu de grands joueurs comme Monfils ou Medvedev, cela est positif »