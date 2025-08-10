Andrey Rublev est un joueur au palmarès riche.
En effet, outre son palmarès bien garni, il fait partie de ces joueurs qui peuvent se vanter d’avoir réussi à gagner au moins un match contre chacun des membres du Big Three.
Lors d’une interview accordée au média russe Tennis Bolshe, il est revenu sur sa victoire contre Roger Federer lors de leur unique rencontre, lors du Masters 1000 de Cincinnati 2019 :
« C’était ma première grande victoire. C’était un conte de fées. Quelque chose qui arrive tous les 700 ans, comme un astéroïde. Ce match était trop parfait. Tout est entré, tout. Des services impossibles… des retours, des volées qui restaient dans le jeu avec une sorte de magie, et mentalement, c’était comme si j’étais Nadal. »
Une victoire qui a forgé la réputation du Russe, qui, lors des saisons suivantes, a réussi à intégrer le top 10, allant jusqu’à la 5ᵉ place mondiale et remportant plusieurs titres (17 au total).
Reste à savoir si Andrey retrouvera de sa superbe, lui qui traverse une période de résultats plutôt compliquée cette saison.
Publié le dimanche 10 août 2025 à 10:45