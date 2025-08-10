AccueilATPATP - CincinnatiRublev sur sa première victoire contre Federer : "Mentalement, c'était comme si...
ATP - Cincinnati

Rublev sur sa première victoire contre Federer : « Mentalement, c’était comme si j’étais Nadal »

Henri Dupont
Par Henri Dupont

-

11

Andrey Rublev est un joueur au palmarès riche.

En effet, outre son palmarès bien garni, il fait partie de ces joueurs qui peuvent se vanter d’avoir réussi à gagner au moins un match contre chacun des membres du Big Three.

Lors d’une inter­view accordée au média russe Tennis Bolshe, il est revenu sur sa victoire contre Roger Federer lors de leur unique rencontre, lors du Masters 1000 de Cincinnati 2019 :

« C’était ma première grande victoire. C’était un conte de fées. Quelque chose qui arrive tous les 700 ans, comme un asté­roïde. Ce match était trop parfait. Tout est entré, tout. Des services impos­sibles… des retours, des volées qui restaient dans le jeu avec une sorte de magie, et menta­le­ment, c’était comme si j’étais Nadal. »

Une victoire qui a forgé la répu­ta­tion du Russe, qui, lors des saisons suivantes, a réussi à inté­grer le top 10, allant jusqu’à la 5ᵉ place mondiale et rempor­tant plusieurs titres (17 au total).

Reste à savoir si Andrey retrou­vera de sa superbe, lui qui traverse une période de résul­tats plutôt compli­quée cette saison.

Publié le dimanche 10 août 2025 à 10:45

Article précédent
Tsitsipas se confie après les retrou­vailles avec son père : « Nous avons connu des hauts et des bas, une commu­ni­ca­tion parfois difficile »
Article suivant
Arthur Rinderknech, tombeur de Casper Ruud : « Je savais pour­quoi il m’avait battu quatre fois. J’étais toujours persuadé de la façon dont je devais jouer pour le battre »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.