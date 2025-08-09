Comme lors de chaque tournoi, on scrute avec attention les réactions des joueurs par rapport aux conditions de jeu. Très souvent, Daniil Medvedev fait partie des premiers à s’exprimer, et à Cincinnati, le Russe s’est montré mitigé, quoique moins critique qu’à son habitude.
Daniil expliquait que les courts étaient plus lents cette année, et c’est une caractéristique qu’Holger Rune a également fait remarquer. Mais au contraire de Medvedev, le Danois s’est montré très satisfait de ces conditions, qui permettent selon lui une préparation optimale pour l’US Open.
« La balle rebondit encore beaucoup ici, mais globalement, les courts sont plus lents qu’il y a un an, ce qui les rend similaires à ceux de l’US Open, même si les coups rebondissent moins. Cependant, je trouve agréable de jouer des matchs sur une surface comparable à celle sur laquelle nous jouerons un Grand Chelem dans deux semaines. Je trouve cela fantastique. Il y a un an, les courts étaient très rapides, mais cette année, il est plus facile de s’adapter aux conditions. L’endroit est vraiment magnifique maintenant, et nous, les joueurs de tennis, sommes heureux car nous nous sentons encore mieux accueillis et, globalement, nous nous plaisons ici. »
Publié le samedi 9 août 2025 à 17:18