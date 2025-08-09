Comme lors de chaque tournoi, on scrute avec atten­tion les réac­tions des joueurs par rapport aux condi­tions de jeu. Très souvent, Daniil Medvedev fait partie des premiers à s’ex­primer, et à Cincinnati, le Russe s’est montré mitigé, quoique moins critique qu’à son habi­tude.

Daniil expli­quait que les courts étaient plus lents cette année, et c’est une carac­té­ris­tique qu’Holger Rune a égale­ment fait remar­quer. Mais au contraire de Medvedev, le Danois s’est montré très satis­fait de ces condi­tions, qui permettent selon lui une prépa­ra­tion opti­male pour l’US Open.

« La balle rebondit encore beau­coup ici, mais globa­le­ment, les courts sont plus lents qu’il y a un an, ce qui les rend simi­laires à ceux de l’US Open, même si les coups rebon­dissent moins. Cependant, je trouve agréable de jouer des matchs sur une surface compa­rable à celle sur laquelle nous joue­rons un Grand Chelem dans deux semaines. Je trouve cela fantas­tique. Il y a un an, les courts étaient très rapides, mais cette année, il est plus facile de s’adapter aux condi­tions. L’endroit est vrai­ment magni­fique main­te­nant, et nous, les joueurs de tennis, sommes heureux car nous nous sentons encore mieux accueillis et, globa­le­ment, nous nous plai­sons ici. »