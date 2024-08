Vainqueur de Draper en quart de finale, Holger Rune semble avoir trouvé le bon rythme. Séparé derniè­re­ment de Patrick Mouratoglou, Holger a fait le choix de Kenneth Carlsen qui est plus discret visi­ble­ment que son ancien coach français.

« Kenneth me connaît très, très bien, depuis que je suis jeune. Lorsque je travaillais avec Lars Christensen, il m’ai­dait pour certaines séances lorsque j’avais 12 ou 13 ans. Nous avons donc une bonne rela­tion et cela semble bien fonc­tionner. On peut parler de choses plus privées sans que tout le monde ne l’entende »

C’est surement cette méthode qui permet à Holger de rester focus sur sa perfor­mance. En demi‐finale, il sera opposé à Frances Tiafoe.