« J’ai un problème de santé qui me gêne depuis quelques années », a confié Novak Djokovic après sa défaite contre Thiago Tirante (50e mondial) lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati (2−6, 6–4, 6–4).

Dans le dernier épisode de son podcast, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski a estimé que la légende serbe n’au­rait pas dû être programmée en journée dans de telles condi­tions. Selon lui, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem devrait béné­fi­cier d’une program­ma­tion particulière.

« Je suis simple­ment heureux que Novak soit là chaque fois que c’est possible. Il a 39 ans, ce qu’il a accompli est phéno­ménal. Mais c’est telle­ment éprou­vant physi­que­ment, surtout avec la chaleur et l’humidité de Cincinnati. Ça peut être brutal. Je me souviens avoir disputé des matchs là‐bas : je restais simple­ment planté là, je trans­pi­rais à grosses gouttes, j’ar­ri­vais à peine à tenir ma raquette. La chaleur est insup­por­table, il faut abso­lu­ment avoir une serviette glacée sur soi. Il faut protéger Novak. Il ne peut pas jouer en journée. Il doit jouer le soir, à partir de 19 heures. Il a mérité ce droit. Et surtout face à un jeune espoir comme l’Argentin Tirante, qui frappe la balle avec une puis­sance incroyable. C’était donc un programme très éprou­vant pour Novak. Il faut lui accorder un peu d’attention et lui attri­buer un créneau horaire adapté si l’on veut le garder dans le tournoi ! Je pense qu’à l’US Open, il sera ménagé, et j’espère qu’il conti­nuera à jouer encore longtemps. »