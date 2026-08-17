« J’ai un problème de santé qui me gêne depuis quelques années », a confié Novak Djokovic après sa défaite contre Thiago Tirante (50e mondial) lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati (2−6, 6–4, 6–4).
Dans le dernier épisode de son podcast, l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski a estimé que la légende serbe n’aurait pas dû être programmée en journée dans de telles conditions. Selon lui, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem devrait bénéficier d’une programmation particulière.
« Je suis simplement heureux que Novak soit là chaque fois que c’est possible. Il a 39 ans, ce qu’il a accompli est phénoménal. Mais c’est tellement éprouvant physiquement, surtout avec la chaleur et l’humidité de Cincinnati. Ça peut être brutal. Je me souviens avoir disputé des matchs là‐bas : je restais simplement planté là, je transpirais à grosses gouttes, j’arrivais à peine à tenir ma raquette. La chaleur est insupportable, il faut absolument avoir une serviette glacée sur soi. Il faut protéger Novak. Il ne peut pas jouer en journée. Il doit jouer le soir, à partir de 19 heures. Il a mérité ce droit. Et surtout face à un jeune espoir comme l’Argentin Tirante, qui frappe la balle avec une puissance incroyable. C’était donc un programme très éprouvant pour Novak. Il faut lui accorder un peu d’attention et lui attribuer un créneau horaire adapté si l’on veut le garder dans le tournoi ! Je pense qu’à l’US Open, il sera ménagé, et j’espère qu’il continuera à jouer encore longtemps. »
Publié le lundi 17 août 2026 à 18:57