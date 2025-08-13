« Mon objectif d’ici la fin de la saison est de retrouver la première place mondiale », a récemment affirmé Carlos Alcaraz.
L’Espagnol y parviendra‐t‐il ? Interviewé par OA Sport, l’Italien Vicenzo Santopadre, ancien entraîneur de Matteo Berrettini, a plutôt misé sur son compatriote.
« Pour moi, à la fin de l’année, Sinner sera le numéro un mondial », a déclaré celui qui conseille désormais Lorenzo Sonego.
Sinner défend de nombreux points aux Etats‐Unis puisqu’il est tenant du titre à Cincinnati et à l’US Open.
Publié le mercredi 13 août 2025 à 11:50