ATP - Cincinnati

Santopadre tranche entre Sinner et Alcaraz : « Pour moi, à la fin de l’année, il sera le numéro un mondial »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

1

« Mon objectif d’ici la fin de la saison est de retrouver la première place mondiale », a récem­ment affirmé Carlos Alcaraz.

L’Espagnol y parviendra‐t‐il ? Interviewé par OA Sport, l’Italien Vicenzo Santopadre, ancien entraî­neur de Matteo Berrettini, a plutôt misé sur son compatriote. 

« Pour moi, à la fin de l’année, Sinner sera le numéro un mondial », a déclaré celui qui conseille désor­mais Lorenzo Sonego. 

Sinner défend de nombreux points aux Etats‐Unis puis­qu’il est tenant du titre à Cincinnati et à l’US Open. 

Publié le mercredi 13 août 2025 à 11:50

