Battu par Reilly Opelka qui faudra suivre sur ce tournoi, (6-3, 7-6 (4), l’Argentin a décidé de positiver et de repartir au « boulot » : « Cette défaite ne change rien. Je suis motivé/ Je vais me préparer pour l’US Open comme d’habitude, à l’entraînement. J’ai encore une grosse semaine pour améliorer les choses que je n’ai pas bien réalisé face à Reilly. Je sais que je serai prêt pour l’US Open. Pour gagner des matchs, vous avez toujours besoin de la même chose. : jouer mieux que votre adversaire. C’est la clé et cela ne changera jamais »

Le géant américain lui poursuit sa route et sera face à Berrettini pour une place en quart de finale. Avec son service toujours aussi efficace, Opelka a une vraie chance face à l’Italien.