Ben Shelton confirme sa très grande forme, match après match.
En effet, l’Américain, après son titre au Masters 1000 de Toronto, enchaîne désormais dans l’Ohio.
En conférence de presse d’après-match, il est revenu sur sa forme actuelle rencontré sur le ciment nord‐américain :
« J’ai faim. Je suis dans un bon rythme. Je joue bien au tennis et je me sens bien. Je pense que la confiance, combinée à l’insatisfaction, à l’envie de faire mes preuves à chaque fois que je suis sur le court et à mes objectifs d’amélioration, est une énorme motivation pour moi et me pousse à chaque match. »
Un appétit que Shelton confirme dans la continuité entre le Masters 1000 de Toronto et celui de Cincinnati.
Il a récemment atteint le meilleur classement de sa carrière, à savoir la sixième place mondiale, mais ne semble pas vouloir s’arrêter en si bon chemin.
Au prochain tour, il affrontera Alexander Zverev pour une place en demi‐finales.
Un adversaire qui, pour l’instant, ne lui réussit pas, puisqu’il s’est incliné à trois reprises lors de leurs trois confrontations.
Publié le vendredi 15 août 2025 à 11:55