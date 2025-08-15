AccueilATPATP - CincinnatiShelton, auteur d’une neuvième victoire consécutive : « Je suis affamé ! »
Ben Shelton confirme sa très grande forme, match après match.

En effet, l’Américain, après son titre au Masters 1000 de Toronto, enchaîne désor­mais dans l’Ohio.

En confé­rence de presse d’après-match, il est revenu sur sa forme actuelle rencontré sur le ciment nord‐américain :

« J’ai faim. Je suis dans un bon rythme. Je joue bien au tennis et je me sens bien. Je pense que la confiance, combinée à l’in­sa­tis­fac­tion, à l’envie de faire mes preuves à chaque fois que je suis sur le court et à mes objec­tifs d’amé­lio­ra­tion, est une énorme moti­va­tion pour moi et me pousse à chaque match. »

Un appétit que Shelton confirme dans la conti­nuité entre le Masters 1000 de Toronto et celui de Cincinnati.

Il a récem­ment atteint le meilleur clas­se­ment de sa carrière, à savoir la sixième place mondiale, mais ne semble pas vouloir s’arrêter en si bon chemin.

Au prochain tour, il affron­tera Alexander Zverev pour une place en demi‐finales.

Un adver­saire qui, pour l’instant, ne lui réussit pas, puisqu’il s’est incliné à trois reprises lors de leurs trois confrontations.

Publié le vendredi 15 août 2025 à 11:55

