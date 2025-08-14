Jannik Sinner semblait satisfait après sa victoire en deux sets, 6–4 7–6, contre le Français Adrian Mannarino.
En effet, l’Italien s’est tout de même fait accrocher par le jeu d’Adrian.
Jannik est revenu en conférence de presse d’après-match sur les particularités du jeu de Mannarino :
« Plusieurs facteurs font de lui un adversaire redoutable. Tout d’abord, il est gaucher, il garde la balle très basse et lui donne beaucoup d’effet, en coup droit comme en revers. J’essayais simplement de comprendre ce qui pouvait jouer contre lui à certains moments. J’ai reculé ma position au retour pour mieux lire son service et j’ai aussi essayé de perturber son rythme. Mais en réalité, il a très bien servi tout au long du match. »
Des mots qu’Adrian peut prendre comme des compliments de la part de Jannik Sinner.
C’est la preuve que le Français n’est jamais facile à manœuvrer, même lorsqu’il affronte le numéro un mondial.
Au prochain tour, l’Italien affrontera Félix Auger‐Aliassime, contre qui il ne s’est jamais imposé en trois rencontres.
Publié le jeudi 14 août 2025 à 10:08