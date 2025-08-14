Jannik Sinner semblait satis­fait après sa victoire en deux sets, 6–4 7–6, contre le Français Adrian Mannarino.

En effet, l’Italien s’est tout de même fait accro­cher par le jeu d’Adrian.

Jannik est revenu en confé­rence de presse d’après-match sur les parti­cu­la­rités du jeu de Mannarino :

« Plusieurs facteurs font de lui un adver­saire redou­table. Tout d’abord, il est gaucher, il garde la balle très basse et lui donne beau­coup d’effet, en coup droit comme en revers. J’essayais simple­ment de comprendre ce qui pouvait jouer contre lui à certains moments. J’ai reculé ma posi­tion au retour pour mieux lire son service et j’ai aussi essayé de perturber son rythme. Mais en réalité, il a très bien servi tout au long du match. »

Des mots qu’Adrian peut prendre comme des compli­ments de la part de Jannik Sinner.

C’est la preuve que le Français n’est jamais facile à manœu­vrer, même lorsqu’il affronte le numéro un mondial.

Au prochain tour, l’Italien affron­tera Félix Auger‐Aliassime, contre qui il ne s’est jamais imposé en trois rencontres.