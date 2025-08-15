Jannik Sinner est un véri­table rouleau compres­seur et ne laisse aucune chance à ses adversaires.

L’Italien affron­tait cette nuit le Canadien Félix Auger‐Aliassime, contre qui il n’avait encore jamais gagné.

Il a livré une pres­ta­tion de haute volée pour s’imposer sur le score de 6–0, 6–2.

Dans l’interview d’après-match accordée sur le court, Jannik est revenu sur les sensa­tions ressen­ties lors de son quart de finale contre Félix :

“I feel like every match is different. Even if you play in the same year against the same player, every match is different. I felt like I was retur­ning very very well today. I think that was my key point today, which… pic.twitter.com/6tfUk4DIfk — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 14, 2025

« Je pense que chaque match est diffé­rent. Même si vous jouez dans la même année contre le même joueur, chaque match est diffé­rent. J’ai senti que je retour­nais très, très bien aujourd’hui. Je pense que c’était mon point fort aujourd’hui, ce qui m’a donné la confiance pour bien servir. J’ai eu une petite baisse dans le deuxième set où il m’a breaké. Ça pour­rait être un petit chan­ge­ment. Je suis heureux de l’avoir breaké en retour assez tôt. C’est très diffi­cile de jouer contre lui. C’est un adver­saire telle­ment compliqué parce qu’il sert très bien et se déplace bien, physi­que­ment, il est en excel­lente condi­tion. Son coup droit est très bien frappé. Nous nous sommes préparés de la meilleure manière possible, aussi tacti­que­ment. J’ai senti qu’aujourd’hui, je jouais un tennis formidable. »

Des propos qui en disent long sur l’effet de domi­na­tion que le numéro un mondial a pu faire ressentir à son adver­saire du jour.

En effet, Sinner a litté­ra­le­ment surclassé son adver­saire, réali­sant un premier set proche de la perfec­tion en ne lâchant aucun jeu.

Dans le second, il a connu une petite frayeur en étant breaké d’entrée, avant de debreaker deux jeux plus tard.

Il retrou­vera en demi‐finale le Français Terrence Atmane, auteur d’une semaine de feu à Cincinnati.