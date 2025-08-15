Jannik Sinner est un véritable rouleau compresseur et ne laisse aucune chance à ses adversaires.
L’Italien affrontait cette nuit le Canadien Félix Auger‐Aliassime, contre qui il n’avait encore jamais gagné.
Il a livré une prestation de haute volée pour s’imposer sur le score de 6–0, 6–2.
Dans l’interview d’après-match accordée sur le court, Jannik est revenu sur les sensations ressenties lors de son quart de finale contre Félix :
« Je pense que chaque match est différent. Même si vous jouez dans la même année contre le même joueur, chaque match est différent. J’ai senti que je retournais très, très bien aujourd’hui. Je pense que c’était mon point fort aujourd’hui, ce qui m’a donné la confiance pour bien servir. J’ai eu une petite baisse dans le deuxième set où il m’a breaké. Ça pourrait être un petit changement. Je suis heureux de l’avoir breaké en retour assez tôt. C’est très difficile de jouer contre lui. C’est un adversaire tellement compliqué parce qu’il sert très bien et se déplace bien, physiquement, il est en excellente condition. Son coup droit est très bien frappé. Nous nous sommes préparés de la meilleure manière possible, aussi tactiquement. J’ai senti qu’aujourd’hui, je jouais un tennis formidable. »
Des propos qui en disent long sur l’effet de domination que le numéro un mondial a pu faire ressentir à son adversaire du jour.
En effet, Sinner a littéralement surclassé son adversaire, réalisant un premier set proche de la perfection en ne lâchant aucun jeu.
Dans le second, il a connu une petite frayeur en étant breaké d’entrée, avant de debreaker deux jeux plus tard.
Il retrouvera en demi‐finale le Français Terrence Atmane, auteur d’une semaine de feu à Cincinnati.
Publié le vendredi 15 août 2025 à 08:40