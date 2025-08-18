Très affecté après son abandon face à Carlos Alcaraz, survenu après seule­ment 23 minutes de jeu en finale du Masters 1000 de Cincinnati, Jannik Sinner s’est expliqué lors de la remise des prix et n’a pas manqué de s’excuser auprès du public, forcé­ment déçu par cette issue prématurée.

« D’habitude, je commence par parler de mon adver­saire, mais aujourd’hui, je dois commencer par vous. Je suis vrai­ment désolé de vous déce­voir. Depuis hier, je ne me sentais pas très bien. Je pensais que ça irait mieux pendant la nuit, mais ça a empiré. J’ai essayé de jouer pour au moins faire un petit match, mais je n’ai pas pu tenir le coup. Je suis vrai­ment désolé pour vous tous. Je sais que certains d’entre vous devaient peut‐être travailler ou faire autre chose un lundi, alors je suis vrai­ment désolé. Bien sûr, féli­ci­ta­tions à Carlos. Encore un titre. Ce n’est pas la façon dont tu voulais gagner, mais c’est incroyable la saison que tu es en train de réaliser. Toi et toute ton équipe faites un travail formi­dable. Continuez comme ça. Je te souhaite tout le meilleur pour l’US Open et le reste de la saison. »