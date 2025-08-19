Dans des propos relayés par OA Sport, le journaliste italien Dario Puppo a partagé ses réflexions après l’abandon de Jannik Sinner contre Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Cincinnati.
« On devrait parler autant d’Alcaraz que nous l’avons fait de Swiatek. Au début du tournoi,il commettait beaucoup d’erreurs dans des conditions difficiles, certains facteurs ont rendu son tennis peu spectaculaire lors de cet événement. Après ses premiers matchs, je ne pensais pas qu’il serait capable d’atteindre la finale. Dans d’autres tournois, il ne semblait pas avoir de problèmes de transpiration, mais ici, je l’ai vu transpirer plus que jamais, il a changé de t‑shirt plusieurs fois. Sinner avait de la fièvre, c’est certain. Pourquoi transformer ces tournois en mini‐Grand Chelem ? Indian Wells est différent, tout comme Miami, car ils ont lieu à des moments différents. Toronto et Cincinnati compliquent la vie des joueurs. »
Publié le mardi 19 août 2025 à 13:58