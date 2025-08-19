Dans des propos relayés par OA Sport, le jour­na­liste italien Dario Puppo a partagé ses réflexions après l’abandon de Jannik Sinner contre Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Cincinnati.

« On devrait parler autant d’Alcaraz que nous l’avons fait de Swiatek. Au début du tournoi,il commet­tait beau­coup d’er­reurs dans des condi­tions diffi­ciles, certains facteurs ont rendu son tennis peu spec­ta­cu­laire lors de cet événe­ment. Après ses premiers matchs, je ne pensais pas qu’il serait capable d’at­teindre la finale. Dans d’autres tour­nois, il ne semblait pas avoir de problèmes de trans­pi­ra­tion, mais ici, je l’ai vu trans­pirer plus que jamais, il a changé de t‑shirt plusieurs fois. Sinner avait de la fièvre, c’est certain. Pourquoi trans­former ces tour­nois en mini‐Grand Chelem ? Indian Wells est diffé­rent, tout comme Miami, car ils ont lieu à des moments diffé­rents. Toronto et Cincinnati compliquent la vie des joueurs. »