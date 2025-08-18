Terrible.

La finale du Masters 1000 de Cincinnati, déjà parti­cu­lière en raison de sa program­ma­tion un lundi, était néan­moins très attendue. Et elle a tourné court : Jannik Sinner a été contraint d’abandonner après seule­ment 23 minutes de jeu, alors qu’il était mené 0–5 face à Carlos Alcaraz.

Visiblement diminué, le numéro 1 mondial s’est à plusieurs reprises tenu le ventre avant de faire appel au médecin, puis de jeter l’éponge, les larmes aux yeux. Son rival Alcaraz est aussitôt venu le réconforter.

Dans une ambiance pesante et devant un public déçu, l’Espagnol hérite ainsi d’un 8e trophée en Masters 1000, le 22e titre de sa jeune carrière, à seule­ment 22 ans.

Sinner dispose désor­mais d’une semaine pour se réta­blir avant l’US Open (24 août – 7 septembre), où il devra défendre sa couronne.

À noter que ce tournoi, disputé dans des condi­tions très diffi­ciles en raison d’une chaleur étouf­fante, aura été marqué par de nombreux abandons.