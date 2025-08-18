Terrible.
La finale du Masters 1000 de Cincinnati, déjà particulière en raison de sa programmation un lundi, était néanmoins très attendue. Et elle a tourné court : Jannik Sinner a été contraint d’abandonner après seulement 23 minutes de jeu, alors qu’il était mené 0–5 face à Carlos Alcaraz.
Visiblement diminué, le numéro 1 mondial s’est à plusieurs reprises tenu le ventre avant de faire appel au médecin, puis de jeter l’éponge, les larmes aux yeux. Son rival Alcaraz est aussitôt venu le réconforter.
Dans une ambiance pesante et devant un public déçu, l’Espagnol hérite ainsi d’un 8e trophée en Masters 1000, le 22e titre de sa jeune carrière, à seulement 22 ans.
Sinner dispose désormais d’une semaine pour se rétablir avant l’US Open (24 août – 7 septembre), où il devra défendre sa couronne.
À noter que ce tournoi, disputé dans des conditions très difficiles en raison d’une chaleur étouffante, aura été marqué par de nombreux abandons.
Publié le lundi 18 août 2025 à 21:38