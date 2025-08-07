AccueilATPATP - CincinnatiSinner écarte les doutes, c'est même l'inverse : « Mon coude va...
ATP - Cincinnati

Sinner écarte les doutes, c’est même l’in­verse : « Mon coude va bien. La manchette me donne un peu plus d’impact »

Jannik Sinner est bien prêt à 100% pour la défense de son titre à Cincinnati. Après qu’une vidéo ait été publiée où le numéro 1 mondial s’af­fi­chait à l’en­traî­ne­ment avec une manchette, quelques inquié­tudes pouvaient voir le jour quant à son état physique.

Mais l’ATP a rapporté les propos de l’Italien, qui a simple­ment expliqué qu’a­près avoir apprécié porter la manchette à Wimbledon, il avait décidé de la remettre aux Etats‐Unis.

« Mon coude va bien. C’était la première fois que je mettais une manchette aujourd’hui, car j’ai­mais la sensa­tion qu’elle procure. Elle donne un peu plus d’im­pact avec la balle, elle est légè­re­ment plus stable. C’est mon point de vue et j’ai apprécié à Wimbledon. Je dois voir comment ça se passe quand il fait très chaud et humide, car c’est un peu diffé­rent, donc je vais en tenir compte, mais j’adore vrai­ment la sensa­tion de frappe pure. »

Publié le jeudi 7 août 2025 à 10:45

