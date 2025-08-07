Jannik Sinner est bien prêt à 100% pour la défense de son titre à Cincinnati. Après qu’une vidéo ait été publiée où le numéro 1 mondial s’affichait à l’entraînement avec une manchette, quelques inquiétudes pouvaient voir le jour quant à son état physique.
Mais l’ATP a rapporté les propos de l’Italien, qui a simplement expliqué qu’après avoir apprécié porter la manchette à Wimbledon, il avait décidé de la remettre aux Etats‐Unis.
« Mon coude va bien. C’était la première fois que je mettais une manchette aujourd’hui, car j’aimais la sensation qu’elle procure. Elle donne un peu plus d’impact avec la balle, elle est légèrement plus stable. C’est mon point de vue et j’ai apprécié à Wimbledon. Je dois voir comment ça se passe quand il fait très chaud et humide, car c’est un peu différent, donc je vais en tenir compte, mais j’adore vraiment la sensation de frappe pure. »
Publié le jeudi 7 août 2025 à 10:45