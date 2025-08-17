AccueilATPATP - CincinnatiSinner égale Nadal mais reste derrière Federer, Djokovic et Murray
ATP - Cincinnati

Sinner égale Nadal mais reste derrière Federer, Djokovic et Murray

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

1

Tombeur du Français Terence Atmane en demi‐finales du Masters 1000 de Cincinnati, Jannik Sinner a signé sa 26e victoire consé­cu­tive sur dur. Une série qui lui permet d’égaler le record de Rafael Nadal sur cette surface, mais qui reste encore derrière celles d’Andy Murray, Novak Djokovic et surtout Roger Federer (56 succès d’affilée !). 

Jannik Sinner n’a plus perdu sur dur depuis le 2 octobre 2024 et sa défaite contre Carlos Alcaraz en finale de l’ATP 500 de Pékin. Il retrou­vera d’ailleurs l’Espagnol en finale du Masters 1000 de Cincinnati lundi à 21h, heure française.

Publié le dimanche 17 août 2025 à 13:50

Article précédent
Rick Macci sur Novak Djokovic : « S’il doit disputer plusieurs matchs diffi­ciles puis affronter Sinner et Alcaraz, je pense que ça va être compliqué »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.