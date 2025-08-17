Tombeur du Français Terence Atmane en demi‐finales du Masters 1000 de Cincinnati, Jannik Sinner a signé sa 26e victoire consé­cu­tive sur dur. Une série qui lui permet d’égaler le record de Rafael Nadal sur cette surface, mais qui reste encore derrière celles d’Andy Murray, Novak Djokovic et surtout Roger Federer (56 succès d’affilée !).

⭐️🇮🇹 Jannik Sinner égale la plus longue série de victoires sur dur de Rafael Nadal (26).



Seuls trois joueurs ont fait mieux au 21e siècle :



🇨🇭 Roger Federer – 56, 36

🇷🇸 Novak Djokovic – 35, 29

🇬🇧 Andy Murray – 28pic.twitter.com/qcoObYnUuy — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) August 16, 2025

Jannik Sinner n’a plus perdu sur dur depuis le 2 octobre 2024 et sa défaite contre Carlos Alcaraz en finale de l’ATP 500 de Pékin. Il retrou­vera d’ailleurs l’Espagnol en finale du Masters 1000 de Cincinnati lundi à 21h, heure française.