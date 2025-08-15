AccueilATPATP - CincinnatiSinner, qualifié en demi-finale : "Je ne peux pas me comparer à...
ATP - Cincinnati

Sinner, qualifié en demi‐finale : « Je ne peux pas me comparer à Nadal, Murray, Federer et Djokovic, je veux laisser ma marque et pouvoir inscrire mon nom dans l’histoire »

thomasb
Par thomasb

-

1

Sans encombre, Jannik Sinner pour­suit son chemin vers la défense de son titre au Masters 1000 de Cincinnati. Ce jeudi, il a disposé sans diffi­culté de Félix Auger Aliassime (6−0, 6–2). Au prochain tour, le numéro un mondial tentera d’écarter la surprise du tournoi Térence Atmane, pour rallier la finale.

Après sa démons­tra­tion contre le 28e rang ATP, le quadruple cham­pion en Grand Chelem n’a pas échappé aux compa­rai­sons avec le « Big 4 ». Fidèle à lui‐même, l’Italien a écarté ces éloges en avan­çant vouloir tracer sa propre route, au micro de Ziggo Sports.

« C’est un honneur pour moi, mais je ne peux pas me comparer aux Big 4 car ils sont d’un tout autre niveau. Mais je suis heureux car je veux laisser ma marque et pouvoir inscrire mon nom dans l’his­toire, heureux d’écrire ma propre histoire ».

Publié le vendredi 15 août 2025 à 16:15

