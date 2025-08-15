Sans encombre, Jannik Sinner poursuit son chemin vers la défense de son titre au Masters 1000 de Cincinnati. Ce jeudi, il a disposé sans difficulté de Félix Auger Aliassime (6−0, 6–2). Au prochain tour, le numéro un mondial tentera d’écarter la surprise du tournoi Térence Atmane, pour rallier la finale.
Après sa démonstration contre le 28e rang ATP, le quadruple champion en Grand Chelem n’a pas échappé aux comparaisons avec le « Big 4 ». Fidèle à lui‐même, l’Italien a écarté ces éloges en avançant vouloir tracer sa propre route, au micro de Ziggo Sports.
‘𝙄’𝙢 𝙝𝙖𝙥𝙥𝙮, 𝙗𝙪𝙩 𝙄 𝙢𝙖𝙠𝙚 𝙢𝙮 𝙤𝙬𝙣 𝙨𝙩𝙤𝙧𝙮’ 😊— Ziggo Sport (@ZiggoSport) August 14, 2025
De 6–0, 6–2 zege op Felix Auger‐Aliassime markeerde Jannik Sinners 25ste winstpartij op hardcourt op rij. Maar van vergelijkingen met de 𝗕𝗶𝗴 𝟰 wil de nummer één niets weten 💬#ZiggoSport #atptour #CincyTennis pic.twitter.com/huf6s2BjIx
« C’est un honneur pour moi, mais je ne peux pas me comparer aux Big 4 car ils sont d’un tout autre niveau. Mais je suis heureux car je veux laisser ma marque et pouvoir inscrire mon nom dans l’histoire, heureux d’écrire ma propre histoire ».
Publié le vendredi 15 août 2025 à 16:15