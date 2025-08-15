Sans encombre, Jannik Sinner pour­suit son chemin vers la défense de son titre au Masters 1000 de Cincinnati. Ce jeudi, il a disposé sans diffi­culté de Félix Auger Aliassime (6−0, 6–2). Au prochain tour, le numéro un mondial tentera d’écarter la surprise du tournoi Térence Atmane, pour rallier la finale.

Après sa démons­tra­tion contre le 28e rang ATP, le quadruple cham­pion en Grand Chelem n’a pas échappé aux compa­rai­sons avec le « Big 4 ». Fidèle à lui‐même, l’Italien a écarté ces éloges en avan­çant vouloir tracer sa propre route, au micro de Ziggo Sports.

‘𝙄’𝙢 𝙝𝙖𝙥𝙥𝙮, 𝙗𝙪𝙩 𝙄 𝙢𝙖𝙠𝙚 𝙢𝙮 𝙤𝙬𝙣 𝙨𝙩𝙤𝙧𝙮’ 😊



De 6–0, 6–2 zege op Felix Auger‐Aliassime markeerde Jannik Sinners 25ste winst­partij op hard­court op rij. Maar van verge­lij­kingen met de 𝗕𝗶𝗴 𝟰 wil de nummer één niets weten 💬#ZiggoSport #atptour #CincyTennis pic.twitter.com/huf6s2BjIx — Ziggo Sport (@ZiggoSport) August 14, 2025

« C’est un honneur pour moi, mais je ne peux pas me comparer aux Big 4 car ils sont d’un tout autre niveau. Mais je suis heureux car je veux laisser ma marque et pouvoir inscrire mon nom dans l’his­toire, heureux d’écrire ma propre histoire ».