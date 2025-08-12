Sinner est actuellement le patron du circuit ATP.
Il est souvent interrogé par les médias sur sa place de numéro un mondial et sa rivalité avec Carlos Alcaraz.
Lors de la conférence de presse d’après-match, après sa victoire contre Gabriel Diallo, il est revenu sur les propos de la Biélorusse, numéro un mondiale.
Celle‐ci évoquait la pression liée à la première place du classement et le poids que cela implique :
« Sabalenka a raison, nous vivons avec une cible dans le dos, tout le monde veut nous battre. C’est un sentiment étrange, mais en même temps, je suis heureux d’être là. Mon objectif est, dans tous les cas, de jouer le plus de matchs possible en disputant le moins de tournois possible, tout en allant toujours au bout. Si je veux rester compétitif dans les années à venir et prolonger ma carrière, je dois absolument gérer mon corps, prendre les bonnes pauses, me reposer et travailler. »
Les propos de l’Italien prennent tout leur sens quand on connaît la féroce concurrence entre les joueurs pour accéder à cette première place, notamment avec son rival Alcaraz.
Publié le mardi 12 août 2025 à 18:45