Sinner est actuel­le­ment le patron du circuit ATP.

Il est souvent inter­rogé par les médias sur sa place de numéro un mondial et sa riva­lité avec Carlos Alcaraz.

Lors de la confé­rence de presse d’après-match, après sa victoire contre Gabriel Diallo, il est revenu sur les propos de la Biélorusse, numéro un mondiale.

Celle‐ci évoquait la pres­sion liée à la première place du clas­se­ment et le poids que cela implique :

« Sabalenka a raison, nous vivons avec une cible dans le dos, tout le monde veut nous battre. C’est un senti­ment étrange, mais en même temps, je suis heureux d’être là. Mon objectif est, dans tous les cas, de jouer le plus de matchs possible en dispu­tant le moins de tour­nois possible, tout en allant toujours au bout. Si je veux rester compé­titif dans les années à venir et prolonger ma carrière, je dois abso­lu­ment gérer mon corps, prendre les bonnes pauses, me reposer et travailler. »

Les propos de l’Italien prennent tout leur sens quand on connaît la féroce concur­rence entre les joueurs pour accéder à cette première place, notam­ment avec son rival Alcaraz.