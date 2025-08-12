Tous les matchs ne se ressemblent pas, mais à la fin, c’est Jannik Sinner qui s’im­pose. Après son premier tour record au Masters 1000 de Cincinnati, l’Italien a eu droit cette nuit à un vrai test face à Gabriel Diallo.

Vainqueur en deux manches, 6–2, 7–6(6), le N°1 mondial a dû faire preuve de luci­dité et d’une grande maîtrise pour éviter de s’embarquer dans une troi­sième manche, en sauvant une balle de set dans le tie‐break de la deuxième manche.

Après sa victoire, Sinner s’est dit satis­fait d’avoir validé un gros test comme celui‐ci, qui sera sans doute forma­teur pour l’US Open à venir.

Jannik Sinner after beating Diallo to reach Cincinnati R16



“I feel like today was a very diffi­cult day at the office. He was serving very very well, espe­cially in the 2nd set. Against big servers you always have to find the right balance at the back of the court. Today I… pic.twitter.com/UiH16eqBk1 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 12, 2025

« Je pense qu’aujourd’hui a été une journée très diffi­cile au bureau. Il servait très, très bien, surtout dans le deuxième set. Contre les gros serveurs, il faut toujours trouver le bon équi­libre au fond du court. Aujourd’hui, j’ai eu un peu de mal par moments. Mais je suis quand même très heureux. J’ai besoin de ces matchs diffi­ciles. S’habituer à des situa­tions très compli­quées. Je suis très heureux que cela soit arrivé avant un Grand Chelem. J’espère que ces situa­tions pour­ront m’aider pour l’objectif prin­cipal ici aux États‐Unis… Je suis très heureux. Ces matchs peuvent aller, au moins jusqu’à un troi­sième set, si vous ne jouez pas bien ou si vous ne servez pas bien dans les moments impor­tants, vous pouvez perdre des matchs comme celui‐ci. »