AccueilATPATP - CincinnatiSinner satisfait après son gros test face à Diallo : « J’ai...
ATP - Cincinnati

Sinner satis­fait après son gros test face à Diallo : « J’ai besoin de ces matchs diffi­ciles. S’habituer à des situa­tions très compli­quées. Je suis très heureux que cela soit arrivé avant un Grand Chelem »

Matteo Rubbo
Par Matteo Rubbo

-

2

Tous les matchs ne se ressemblent pas, mais à la fin, c’est Jannik Sinner qui s’im­pose. Après son premier tour record au Masters 1000 de Cincinnati, l’Italien a eu droit cette nuit à un vrai test face à Gabriel Diallo.

Vainqueur en deux manches, 6–2, 7–6(6), le N°1 mondial a dû faire preuve de luci­dité et d’une grande maîtrise pour éviter de s’embarquer dans une troi­sième manche, en sauvant une balle de set dans le tie‐break de la deuxième manche.

Après sa victoire, Sinner s’est dit satis­fait d’avoir validé un gros test comme celui‐ci, qui sera sans doute forma­teur pour l’US Open à venir.

« Je pense qu’aujourd’hui a été une journée très diffi­cile au bureau. Il servait très, très bien, surtout dans le deuxième set. Contre les gros serveurs, il faut toujours trouver le bon équi­libre au fond du court. Aujourd’hui, j’ai eu un peu de mal par moments. Mais je suis quand même très heureux. J’ai besoin de ces matchs diffi­ciles. S’habituer à des situa­tions très compli­quées. Je suis très heureux que cela soit arrivé avant un Grand Chelem. J’espère que ces situa­tions pour­ront m’aider pour l’objectif prin­cipal ici aux États‐Unis… Je suis très heureux. Ces matchs peuvent aller, au moins jusqu’à un troi­sième set, si vous ne jouez pas bien ou si vous ne servez pas bien dans les moments impor­tants, vous pouvez perdre des matchs comme celui‐ci. »

Publié le mardi 12 août 2025 à 08:45

Article précédent
Les images impres­sion­nantes d’Arthur Rinderknech, K.O et obligé d’aban­donner sous la chaleur de Cincinnati…

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.