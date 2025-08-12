Tous les matchs ne se ressemblent pas, mais à la fin, c’est Jannik Sinner qui s’impose. Après son premier tour record au Masters 1000 de Cincinnati, l’Italien a eu droit cette nuit à un vrai test face à Gabriel Diallo.
Vainqueur en deux manches, 6–2, 7–6(6), le N°1 mondial a dû faire preuve de lucidité et d’une grande maîtrise pour éviter de s’embarquer dans une troisième manche, en sauvant une balle de set dans le tie‐break de la deuxième manche.
Après sa victoire, Sinner s’est dit satisfait d’avoir validé un gros test comme celui‐ci, qui sera sans doute formateur pour l’US Open à venir.
Jannik Sinner after beating Diallo to reach Cincinnati R16— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 12, 2025
“I feel like today was a very difficult day at the office. He was serving very very well, especially in the 2nd set. Against big servers you always have to find the right balance at the back of the court. Today I… pic.twitter.com/UiH16eqBk1
« Je pense qu’aujourd’hui a été une journée très difficile au bureau. Il servait très, très bien, surtout dans le deuxième set. Contre les gros serveurs, il faut toujours trouver le bon équilibre au fond du court. Aujourd’hui, j’ai eu un peu de mal par moments. Mais je suis quand même très heureux. J’ai besoin de ces matchs difficiles. S’habituer à des situations très compliquées. Je suis très heureux que cela soit arrivé avant un Grand Chelem. J’espère que ces situations pourront m’aider pour l’objectif principal ici aux États‐Unis… Je suis très heureux. Ces matchs peuvent aller, au moins jusqu’à un troisième set, si vous ne jouez pas bien ou si vous ne servez pas bien dans les moments importants, vous pouvez perdre des matchs comme celui‐ci. »
Publié le mardi 12 août 2025 à 08:45