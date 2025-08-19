AccueilATPATP - CincinnatiSinner se tourne vers l'US Open : "Il y a deux domaines...
ATP - Cincinnati

Sinner se tourne vers l’US Open : « Il y a deux domaines dans lesquels je dois travailler »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

3

Dans une décla­ra­tion relayée par Ubitennis après son abandon contre Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Cincinnati, Jannik Sinner a évoqué les domaines qu’il souhaite améliorer pour tenter de conserver son titre à l’US Open (24 août au 7 septembre). 

« Probablement le service et le pour­cen­tage de premières balles, nous allons beau­coup travailler là‐dessus. Et bien sûr, nous allons nous concen­trer sur le physique : j’ai besoin de récu­pérer, mais aussi de m’amé­liorer. Nous allons essayer de tout mettre en place pour l’un des rendez‐vous les plus impor­tants de l’année : nous cher­chons toujours à améliorer chaque petit détail, même les frac­tions de seconde, pour progresser. C’est donc notre objectif, et oui, nous espé­rons être prêts. »

Publié le mardi 19 août 2025 à 17:11

Article précédent
« Sinner est peut‐être plus fragile que les autres et souffre davan­tage de certaines condi­tions. Cela me convient très bien, cela le rend plus humain », déclare Guido Monaco
Article suivant
Magnus Norman, coach de Stan Wawrinka : « On espé­rait une wild card pour l’US Open, mais nous allons revenir à la maison et nous améliorer »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.