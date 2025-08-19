Dans une déclaration relayée par Ubitennis après son abandon contre Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Cincinnati, Jannik Sinner a évoqué les domaines qu’il souhaite améliorer pour tenter de conserver son titre à l’US Open (24 août au 7 septembre).
« Probablement le service et le pourcentage de premières balles, nous allons beaucoup travailler là‐dessus. Et bien sûr, nous allons nous concentrer sur le physique : j’ai besoin de récupérer, mais aussi de m’améliorer. Nous allons essayer de tout mettre en place pour l’un des rendez‐vous les plus importants de l’année : nous cherchons toujours à améliorer chaque petit détail, même les fractions de seconde, pour progresser. C’est donc notre objectif, et oui, nous espérons être prêts. »
Publié le mardi 19 août 2025 à 17:11