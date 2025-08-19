Dans une décla­ra­tion relayée par Ubitennis après son abandon contre Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Cincinnati, Jannik Sinner a évoqué les domaines qu’il souhaite améliorer pour tenter de conserver son titre à l’US Open (24 août au 7 septembre).

« Probablement le service et le pour­cen­tage de premières balles, nous allons beau­coup travailler là‐dessus. Et bien sûr, nous allons nous concen­trer sur le physique : j’ai besoin de récu­pérer, mais aussi de m’amé­liorer. Nous allons essayer de tout mettre en place pour l’un des rendez‐vous les plus impor­tants de l’année : nous cher­chons toujours à améliorer chaque petit détail, même les frac­tions de seconde, pour progresser. C’est donc notre objectif, et oui, nous espé­rons être prêts. »