AccueilATPATP - CincinnatiSinner, tombeur du Français Atmane : "J'ai discuté un peu avec lui...
ATP - Cincinnati

Sinner, tombeur du Français Atmane : « J’ai discuté un peu avec lui dans les vestiaires. Il possède l’une des plus grandes collec­tions de cartes Pokémon, je me sens donc très chan­ceux qu’il m’en ait donné une »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

1

En confé­rence de presse après sa victoire contre la sensa­tion Terence Atmane en demi‐finales du Masters 1000 de Cincinnati (7−6 [4], 6–2), Jannik Sinner est revenu sur le cadeau que lui a offert le Français juste avant d’en­trer sur le court.

« Je ne suis pas vrai­ment fan de Pokémon, mais j’ai déjà joué à ce jeu. J’ai discuté un peu avec lui dans les vestiaires. Il possède l’une des plus grandes collec­tions de cartes Pokémon, je me sens donc très chan­ceux qu’il m’en ait donné une. Nous ne nous connais­sions pas du tout, ce fut un très bon moment avant le match », a déclaré le numéro 1 mondial, qui fêtait ses 24 ans ce samedi. 

Publié le dimanche 17 août 2025 à 08:09

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats du Masters/WTA 1000 de Cincinnati en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.