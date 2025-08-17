En confé­rence de presse après sa victoire contre la sensa­tion Terence Atmane en demi‐finales du Masters 1000 de Cincinnati (7−6 [4], 6–2), Jannik Sinner est revenu sur le cadeau que lui a offert le Français juste avant d’en­trer sur le court.

« Je ne suis pas vrai­ment fan de Pokémon, mais j’ai déjà joué à ce jeu. J’ai discuté un peu avec lui dans les vestiaires. Il possède l’une des plus grandes collec­tions de cartes Pokémon, je me sens donc très chan­ceux qu’il m’en ait donné une. Nous ne nous connais­sions pas du tout, ce fut un très bon moment avant le match », a déclaré le numéro 1 mondial, qui fêtait ses 24 ans ce samedi.