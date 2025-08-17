En conférence de presse après sa victoire contre la sensation Terence Atmane en demi‐finales du Masters 1000 de Cincinnati (7−6 [4], 6–2), Jannik Sinner est revenu sur le cadeau que lui a offert le Français juste avant d’entrer sur le court.
« Je ne suis pas vraiment fan de Pokémon, mais j’ai déjà joué à ce jeu. J’ai discuté un peu avec lui dans les vestiaires. Il possède l’une des plus grandes collections de cartes Pokémon, je me sens donc très chanceux qu’il m’en ait donné une. Nous ne nous connaissions pas du tout, ce fut un très bon moment avant le match », a déclaré le numéro 1 mondial, qui fêtait ses 24 ans ce samedi.
Publié le dimanche 17 août 2025 à 08:09