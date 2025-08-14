Cette semaine, de nombreux joueurs se sont plaints des conditions dantesques rencontrées lors de ce Masters 1000 de Cincinnati.
En effet, la forte chaleur a fortement impacté les joueurs, provoquant des images impressionnantes, à l’instar d’Arthur Rinderknech lors de son match contre Auger‐Aliassime.
Lors de cette édition, pas moins de six abandons ont été recensés à cause des températures extrêmes dans l’Ohio.
Cette situation est alarmante et nous pousse à nous demander jusqu’à quand la direction de l’ATP prendra des mesures pour protéger les joueurs lors des matchs disputés dans de telles conditions.
Publié le jeudi 14 août 2025 à 13:15