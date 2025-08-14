AccueilATPATP - CincinnatiSituation alarmante au Masters 1000 de Cincinnati
Situation alarmante au Masters 1000 de Cincinnati

Henri Dupont

Cette semaine, de nombreux joueurs se sont plaints des condi­tions dantesques rencon­trées lors de ce Masters 1000 de Cincinnati.

En effet, la forte chaleur a forte­ment impacté les joueurs, provo­quant des images impres­sion­nantes, à l’instar d’Arthur Rinderknech lors de son match contre Auger‐Aliassime.

Lors de cette édition, pas moins de six aban­dons ont été recensés à cause des tempé­ra­tures extrêmes dans l’Ohio.

Cette situa­tion est alar­mante et nous pousse à nous demander jusqu’à quand la direc­tion de l’ATP prendra des mesures pour protéger les joueurs lors des matchs disputés dans de telles conditions.

14 août 2025

