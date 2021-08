Daniil Medvedev, frustré après avoir heurté une caméra contre Andrey Rublev, a donné un coup de pied quand elle a été remise sur pied. Un geste d’aga­ce­ment très commenté d’au­tant que le numéro 2 mondial ne s’est pas excusé.

Rennae Stubbs a critiqué la réac­tion du Russe : « D’accord, la posi­tion de la caméra peut être criti­quée, je ne suis pas en désac­cord mais pour revenir en arrière et la frapper, allez mec. Tu ne peux pas faire ça. Je comprends sa frus­tra­tion, j’ai déjà rencontré des caméras quand je jouais aussi et c’est diffi­cile, mais ne revenez pas en arrière et donnez un coup de pied. Ce n’est pas bien senti », a exprimé l’an­cienne numéro 1 mondiale en double.