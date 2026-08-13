Taylor Fritz est attendu en forme pour le prochain Masters 1000 de Cincinnati.

En effet, l’Américain, fraî­che­ment titré à l’ATP 500 de Washington début août, s’est incliné rapi­de­ment au Masters 1000 de Montréal, contre toute attente, face à l’Argentin Tirante.

Fritz, comme Alexander Zverev plus tôt cette semaine, est revenu lors du Media Day du Masters 1000 de l’Ohio sur les absences d’Alcaraz et de Sinner pour le tournoi.

« Peut‐être une fois arrivés aux phases finales du tournoi, mais je n’y penserai pas avant les quarts de finale. En tant que tête de série, on ne se rend compte de leur absence qu’à partir des quarts ou des demi‐finales. D’ici là, ce n’est qu’un tournoi comme un autre. Bien sûr, il y a une oppor­tu­nité, mais elle ne se présente qu’à la fin. Je pense que les joueurs juste derrière eux au clas­se­ment ressentent un peu plus de pres­sion pour remporter un titre ou saisir cette oppor­tu­nité. Mais, comme je l’ai dit précé­dem­ment, je ne remarque aucune diffé­rence avant les quarts de finale, et là, quand vient le moment d’af­fronter l’un de ces joueurs, il y a quel­qu’un qui n’est pas là. »

Une chance, donc, pour les autres joueurs, habi­tuel­le­ment outsi­ders à la victoire finale lorsque l’Espagnol et l’Italien sont présents dans le tournoi, de remporter le prochain Masters 1000.

Taylor Fritz, de par son statut et son clas­se­ment, sera attendu parmi les favoris, tout comme Novak Djokovic, Alexander Zverev et Daniil Medvedev.