« L’ATP ne peut pas fermer les yeux sur quelque chose qui se produit à tous les matchs et, comme par hasard, toujours lorsqu’il est en train de perdre », lâchait récemment la journaliste brésilienne Marcel Linhares à propos du problème de lacets de Rafael Jodar.
Le sujet commence en effet à devenir sensible puisque Rafael Jodar a une nouvelle fois cassé ses lacets face à Denis Shapovalov, encore dans un moment particulièrement important du troisième set, au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati.
Mené 5–1 dans la manche décisive, le nouveau phénomène du circuit a sauvé une balle de match avant d’enchaîner six jeux consécutifs pour renverser complètement le Canadien et finalement s’imposer après 2h56 de jeu (7−5, 4–6, 7–5).
Visiblement frustré par le scénario de la rencontre, et par cette histoire de lacets, Shapovalov a demandé quelques explications à son adversaire à l’issue du match.
One of the comebacks of the year so far…🔥— Tennis TV (@TennisTV) August 16, 2026
An unbelievable six‐game run from Rafa Jodar@atptour #CincyTennis pic.twitter.com/25vKvxwZTC
11e mondial à seulement 19 ans, Rafael Jodar continue d’empiler les victoires et de faire beaucoup parler de lui.
Publié le dimanche 16 août 2026 à 09:26