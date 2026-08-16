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Tension entre Shapovalov et Jodar après la « remon­tada » de la pépite du circuit

Par
Baptiste Mulatier
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« L’ATP ne peut pas fermer les yeux sur quelque chose qui se produit à tous les matchs et, comme par hasard, toujours lors­qu’il est en train de perdre », lâchait récem­ment la jour­na­liste brési­lienne Marcel Linhares à propos du problème de lacets de Rafael Jodar.

Le sujet commence en effet à devenir sensible puisque Rafael Jodar a une nouvelle fois cassé ses lacets face à Denis Shapovalov, encore dans un moment parti­cu­liè­re­ment impor­tant du troi­sième set, au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati.

Mené 5–1 dans la manche déci­sive, le nouveau phéno­mène du circuit a sauvé une balle de match avant d’enchaîner six jeux consé­cu­tifs pour renverser complè­te­ment le Canadien et fina­le­ment s’imposer après 2h56 de jeu (7−5, 4–6, 7–5).

Visiblement frustré par le scénario de la rencontre, et par cette histoire de lacets, Shapovalov a demandé quelques expli­ca­tions à son adver­saire à l’issue du match.

11e mondial à seule­ment 19 ans, Rafael Jodar continue d’empiler les victoires et de faire beau­coup parler de lui.

Publié le dimanche 16 août 2026 à 09:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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