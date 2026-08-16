« L’ATP ne peut pas fermer les yeux sur quelque chose qui se produit à tous les matchs et, comme par hasard, toujours lors­qu’il est en train de perdre », lâchait récem­ment la jour­na­liste brési­lienne Marcel Linhares à propos du problème de lacets de Rafael Jodar.

Le sujet commence en effet à devenir sensible puisque Rafael Jodar a une nouvelle fois cassé ses lacets face à Denis Shapovalov, encore dans un moment parti­cu­liè­re­ment impor­tant du troi­sième set, au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati.

Mené 5–1 dans la manche déci­sive, le nouveau phéno­mène du circuit a sauvé une balle de match avant d’enchaîner six jeux consé­cu­tifs pour renverser complè­te­ment le Canadien et fina­le­ment s’imposer après 2h56 de jeu (7−5, 4–6, 7–5).

Visiblement frustré par le scénario de la rencontre, et par cette histoire de lacets, Shapovalov a demandé quelques expli­ca­tions à son adver­saire à l’issue du match.

One of the come­backs of the year so far…🔥



An unbe­lie­vable six‐game run from Rafa Jodar@atptour #CincyTennis pic.twitter.com/25vKvxwZTC — Tennis TV (@TennisTV) August 16, 2026

11e mondial à seule­ment 19 ans, Rafael Jodar continue d’empiler les victoires et de faire beau­coup parler de lui.