Nettement moins en vu depuis sa défaite au premier tour de Roland‐Garros face à Richard Gasquet (6−2, 2–6, 6–3, 6–0), Térence Atmane propose une très belle semaine au Masters 1000 de Cincinnati. Avec la manière, il s’est défait de joueurs très en forme, en venant à bout de Flavio Cobolli au deuxième tour, et l’étoile montante de l’ATP Joao Fonseca au troisième.

Avant d’aborder son huitième de finale contre Taylor Fritz, le Français a expliqué vouloir beau­coup plus dans un entre­tien accordé à L’Équipe.

« Le travail commence à porter ses fruits. Il y a beau­coup plus de sérieux dans ce que je fais sur le court et en dehors. Ça prouve que j’ai ma place en huitièmes d’un Masters 1000, mais ça n’est pas une fin en soi. Il va falloir conti­nuer les efforts pour pouvoir faire ce genre de résul­tats quoti­dien­ne­ment et pas que ce soit un exploit. J’ai une revanche à prendre ! »

Le numéro quatre mondial est prévenu, son adver­saire du jour avance avec confiance.