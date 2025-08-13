Nettement moins en vu depuis sa défaite au premier tour de Roland‐Garros face à Richard Gasquet (6−2, 2–6, 6–3, 6–0), Térence Atmane propose une très belle semaine au Masters 1000 de Cincinnati. Avec la manière, il s’est défait de joueurs très en forme, en venant à bout de Flavio Cobolli au deuxième tour, et l’étoile montante de l’ATP Joao Fonseca au troisième.
Avant d’aborder son huitième de finale contre Taylor Fritz, le Français a expliqué vouloir beaucoup plus dans un entretien accordé à L’Équipe.
« Le travail commence à porter ses fruits. Il y a beaucoup plus de sérieux dans ce que je fais sur le court et en dehors. Ça prouve que j’ai ma place en huitièmes d’un Masters 1000, mais ça n’est pas une fin en soi. Il va falloir continuer les efforts pour pouvoir faire ce genre de résultats quotidiennement et pas que ce soit un exploit. J’ai une revanche à prendre ! »
Le numéro quatre mondial est prévenu, son adversaire du jour avance avec confiance.
Publié le mercredi 13 août 2025 à 14:15