Sensation de la semaine à Cincinnati, Terence Atmane poursuit son incroyable parcours. Venu des qualifications, le Français a successivement écarté Yoshihito Nishioka (130e), Flavio Cobolli (22e), Joao Fonseca (52e), Taylor Fritz (4e) et Holger Rune (9e) pour s’offrir une place en demi‐finales face au numéro 1 mondial, Jannik Sinner.
Malgré cette ascension éclair, le Français garde les pieds sur terre et une attention particulière pour les spectateurs.
« Bien sûr, je trouve ça important de signer des autographes. C’est une forme de respect pour les personnes qui ont payé leur place pour venir nous voir jouer. C’est quelque chose de normal que je continuerai à faire quel que soit mon classement demain. Ça me fait plaisir de voir que des gens viennent m’applaudir. Je viens des Challengers, où on joue devant cinq ou six personnes, c’est important de prendre le temps pour les gens », a déclaré le 136e mondial dans des propos relayés par L’Equipe.
