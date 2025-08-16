Sensation de la semaine à Cincinnati, Terence Atmane pour­suit son incroyable parcours. Venu des quali­fi­ca­tions, le Français a succes­si­ve­ment écarté Yoshihito Nishioka (130e), Flavio Cobolli (22e), Joao Fonseca (52e), Taylor Fritz (4e) et Holger Rune (9e) pour s’offrir une place en demi‐finales face au numéro 1 mondial, Jannik Sinner.

Malgré cette ascen­sion éclair, le Français garde les pieds sur terre et une atten­tion parti­cu­lière pour les spectateurs.

« Bien sûr, je trouve ça impor­tant de signer des auto­graphes. C’est une forme de respect pour les personnes qui ont payé leur place pour venir nous voir jouer. C’est quelque chose de normal que je conti­nuerai à faire quel que soit mon clas­se­ment demain. Ça me fait plaisir de voir que des gens viennent m’ap­plaudir. Je viens des Challengers, où on joue devant cinq ou six personnes, c’est impor­tant de prendre le temps pour les gens », a déclaré le 136e mondial dans des propos relayés par L’Equipe.