Auteur de la meilleure perfor­mance de sa carrière, Térence Atmane a fina­le­ment été défait par Jannik Sinner en demi‐finale du Masters 1000 de Cincinnati (7−6, 6–2). L’essentiel est ailleurs, il sera 69e mondial au terme du tournoi.

Dans les colonnes de L’Équipe, le Français a donné ses impres­sions sur le numéro un mondial.

« Tennistiquement parlant, ça reste jouable. Après, c’est physi­que­ment et menta­le­ment que ça prend une tout autre dimen­sion. Le simple fait de réussir à gagner un point demande une concen­tra­tion et une énergie très intense. Je pense que c’est ce qui fait la diffé­rence entre lui et les autres joueurs, sinon il ne serait pas n°1 mondial. Tennistiquement, ce qu’il propose est déjà excep­tionnel. Mais ce qu’il propose menta­le­ment et physi­que­ment, c’est une autre dimension ».