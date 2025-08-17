Auteur de la meilleure performance de sa carrière, Térence Atmane a finalement été défait par Jannik Sinner en demi‐finale du Masters 1000 de Cincinnati (7−6, 6–2). L’essentiel est ailleurs, il sera 69e mondial au terme du tournoi.
Dans les colonnes de L’Équipe, le Français a donné ses impressions sur le numéro un mondial.
« Tennistiquement parlant, ça reste jouable. Après, c’est physiquement et mentalement que ça prend une tout autre dimension. Le simple fait de réussir à gagner un point demande une concentration et une énergie très intense. Je pense que c’est ce qui fait la différence entre lui et les autres joueurs, sinon il ne serait pas n°1 mondial. Tennistiquement, ce qu’il propose est déjà exceptionnel. Mais ce qu’il propose mentalement et physiquement, c’est une autre dimension ».
Publié le dimanche 17 août 2025 à 19:10