Battre Novak Djokovic offre toujours une ligne de prestige sur un CV, même si le Serbe, désormais âgé de 39 ans, a énormément souffert de la chaleur.
C’est la performance qu’a réalisé l’Argentin Thiago Agustin Tirante (50e mondial), qui affiche d’ailleurs un bilan impressionnant face aux membres du top 10. À 25 ans, le joueur place néanmoins cette victoire au‐dessus de toutes les autres.
« Je pense que c’est la plus belle victoire de ma carrière. Je pense que j’ai vraiment bien joué sur le court. J’ai très bien géré le stress lié au fait d’affronter une légende comme Novak. Maintenant, je me sens soulagé. J’ai eu tellement d’occasions de break et je n’y suis pas parvenu, c’était donc là la clé. Je continue à croire en moi avec mon équipe et j’y repenserai après le match. Je pense à ma famille et à mes amis qui sont en Argentine et qui me regardent, ils sont vraiment heureux de me voir à la télévision… Ils sont en Argentine, mais ils sont aussi dans ma tête », a réagi Tirante lors de l’interview sur le court après sa victoire contre la légende serbe au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati.
📊 Thiago Agustin Tirante 🇦🇷 face au Top 10 depuis le début de sa carrière :— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) August 15, 2026
✅ vs Rublev, N°8 (Bastad 2024)
✅ vs Shelton, N°9 (Houston 2026)
❌ vs Medvedev, N°9 (Rome 2026)
✅ vs Fritz, N°8 (Montreal 2026)
✅ vs Djokovic, N°5 (Cincinnati 2026 🆕)
➡️ 4 victoires, 1 défaite pic.twitter.com/wySirZivoG
Une journée dont il se souviendra toute sa vie !
Publié le samedi 15 août 2026 à 23:37