Battre Novak Djokovic offre toujours une ligne de pres­tige sur un CV, même si le Serbe, désor­mais âgé de 39 ans, a énor­mé­ment souf­fert de la chaleur.

C’est la perfor­mance qu’a réalisé l’Argentin Thiago Agustin Tirante (50e mondial), qui affiche d’ailleurs un bilan impres­sion­nant face aux membres du top 10. À 25 ans, le joueur place néan­moins cette victoire au‐dessus de toutes les autres.

« Je pense que c’est la plus belle victoire de ma carrière. Je pense que j’ai vrai­ment bien joué sur le court. J’ai très bien géré le stress lié au fait d’affronter une légende comme Novak. Maintenant, je me sens soulagé. J’ai eu telle­ment d’occasions de break et je n’y suis pas parvenu, c’était donc là la clé. Je continue à croire en moi avec mon équipe et j’y repen­serai après le match. Je pense à ma famille et à mes amis qui sont en Argentine et qui me regardent, ils sont vrai­ment heureux de me voir à la télé­vi­sion… Ils sont en Argentine, mais ils sont aussi dans ma tête », a réagi Tirante lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre la légende serbe au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati.

📊 Thiago Agustin Tirante 🇦🇷 face au Top 10 depuis le début de sa carrière :

✅ vs Rublev, N°8 (Bastad 2024)

✅ vs Shelton, N°9 (Houston 2026)

❌ vs Medvedev, N°9 (Rome 2026)

✅ vs Fritz, N°8 (Montreal 2026)

✅ vs Djokovic, N°5 (Cincinnati 2026 🆕)

➡️ 4 victoires, 1 défaite pic.twitter.com/wySirZivoG — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) August 15, 2026

Une journée dont il se souviendra toute sa vie !