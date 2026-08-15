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Thiago Tirante, après sa victoire contre Djokovic : « J’ai très bien géré le stress lié au fait d’affronter une légende comme Novak »

Par
Baptiste Mulatier
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Battre Novak Djokovic offre toujours une ligne de pres­tige sur un CV, même si le Serbe, désor­mais âgé de 39 ans, a énor­mé­ment souf­fert de la chaleur.

C’est la perfor­mance qu’a réalisé l’Argentin Thiago Agustin Tirante (50e mondial), qui affiche d’ailleurs un bilan impres­sion­nant face aux membres du top 10. À 25 ans, le joueur place néan­moins cette victoire au‐dessus de toutes les autres.

« Je pense que c’est la plus belle victoire de ma carrière. Je pense que j’ai vrai­ment bien joué sur le court. J’ai très bien géré le stress lié au fait d’affronter une légende comme Novak. Maintenant, je me sens soulagé. J’ai eu telle­ment d’occasions de break et je n’y suis pas parvenu, c’était donc là la clé. Je continue à croire en moi avec mon équipe et j’y repen­serai après le match. Je pense à ma famille et à mes amis qui sont en Argentine et qui me regardent, ils sont vrai­ment heureux de me voir à la télé­vi­sion… Ils sont en Argentine, mais ils sont aussi dans ma tête », a réagi Tirante lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre la légende serbe au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati. 

Une journée dont il se souviendra toute sa vie !

Publié le samedi 15 août 2026 à 23:37

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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