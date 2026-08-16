Déjà tombeur de Taylor Fritz à Montréal, où il avait atteint les huitièmes de finale, Thiago Agustin Tirante (50e mondial) s’est offert une nouvelle victoire de prestige au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati.
L’Argentin a cette fois pris le dessus sur Novak Djokovic, largement diminué physiquement par la chaleur et l’humidité qui régnaient dans l’Ohio (2−6, 6–4, 6–4).
Interrogé au micro de Tennis Channel, Tirante a expliqué que le long jeu disputé à 1–1 dans le deuxième set, malgré les quatre balles de break qu’il n’est pas parvenu à convertir, avait finalement joué en sa faveur.
« Je pense que c’était la clé. C’est ce dont nous avions parlé avec mon équipe avant le match : ne jamais abandonner, ne jamais se laisser abattre, car je pense que c’est l’une de mes forces. Il faut tenir bon, et quand les choses tournent mal, il faut continuer à croire en soi. Et je pense que c’était la clé : continuer à croire en moi et en mon équipe, car c’était très, très difficile. Mais je pense que cela m’a aidé, car je n’étais plus nerveux après ce jeu, car j’étais très fatigué. »
Publié le dimanche 16 août 2026 à 14:15