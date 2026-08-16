Déjà tombeur de Taylor Fritz à Montréal, où il avait atteint les huitièmes de finale, Thiago Agustin Tirante (50e mondial) s’est offert une nouvelle victoire de pres­tige au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati.

L’Argentin a cette fois pris le dessus sur Novak Djokovic, large­ment diminué physi­que­ment par la chaleur et l’humidité qui régnaient dans l’Ohio (2−6, 6–4, 6–4).

Interrogé au micro de Tennis Channel, Tirante a expliqué que le long jeu disputé à 1–1 dans le deuxième set, malgré les quatre balles de break qu’il n’est pas parvenu à convertir, avait fina­le­ment joué en sa faveur.

« Je pense que c’était la clé. C’est ce dont nous avions parlé avec mon équipe avant le match : ne jamais aban­donner, ne jamais se laisser abattre, car je pense que c’est l’une de mes forces. Il faut tenir bon, et quand les choses tournent mal, il faut conti­nuer à croire en soi. Et je pense que c’était la clé : conti­nuer à croire en moi et en mon équipe, car c’était très, très diffi­cile. Mais je pense que cela m’a aidé, car je n’étais plus nerveux après ce jeu, car j’étais très fatigué. »