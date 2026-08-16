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Thiago Tirante, tombeur de Novak Djokovic : « C’était la clef du match. On en avait parlé avec mon équipe »

Par
Baptiste Mulatier
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Déjà tombeur de Taylor Fritz à Montréal, où il avait atteint les huitièmes de finale, Thiago Agustin Tirante (50e mondial) s’est offert une nouvelle victoire de pres­tige au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati.

L’Argentin a cette fois pris le dessus sur Novak Djokovic, large­ment diminué physi­que­ment par la chaleur et l’humidité qui régnaient dans l’Ohio (2−6, 6–4, 6–4).

Interrogé au micro de Tennis Channel, Tirante a expliqué que le long jeu disputé à 1–1 dans le deuxième set, malgré les quatre balles de break qu’il n’est pas parvenu à convertir, avait fina­le­ment joué en sa faveur.

« Je pense que c’était la clé. C’est ce dont nous avions parlé avec mon équipe avant le match : ne jamais aban­donner, ne jamais se laisser abattre, car je pense que c’est l’une de mes forces. Il faut tenir bon, et quand les choses tournent mal, il faut conti­nuer à croire en soi. Et je pense que c’était la clé : conti­nuer à croire en moi et en mon équipe, car c’était très, très diffi­cile. Mais je pense que cela m’a aidé, car je n’étais plus nerveux après ce jeu, car j’étais très fatigué. »

Publié le dimanche 16 août 2026 à 14:15

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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