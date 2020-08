L’Autrichien est le joueur qui a plus tapé dans la balle en version « compétition » lors de cette période très spéciale avec 28 matchs. Arrivé tôt aux Etats-Unis, il est mode « bulldozer » avec une motivation encore plus forte que d’habitude : « Honnêtement, je suis à zéro pour cent nerveux ou effrayé à l’idée de voyager ici. Je pense que nous sommes plus en sécurité que partout ailleurs sur toute la planète. Celui qui remportera le titre ici le méritera définitivement, et en termes de joueurs ou de tirage au sort, ç’est comme chaque année pour ce type de tournoi. Le tirage au sort est donc toujours super, super fort, cela ne me perturbe pas. Le calendrier est dense jusqu’à la fin de la saison. Il ne sera pasfacile de faire un « bon programme », de jouer tous ces tournois physiquement et mentalement à 100 %. Mais je vais essayer de faire de mon mieux »

Comme tous les spécialistes, on ne déroge pas à la règle et l’on pense que Dominic Thiem est bien armé pour faire une fin de saison tonitruante.